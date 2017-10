Wie weiter mit Bautzens CDU?

Das Direktmandat verfehlt, mancherorts haben sich die Zustimmungswerte gar halbiert. Die Bundestagswahl war für die CDU ein Desaster. Seitdem suchen die Christdemokraten nach Ursachen – und Auswegen aus der Misere. Wie das geht? Die SZ hat bei vier Unionsmitgliedern nachgefragt: bei einem Bürgermeister, einer Nachwuchspolitikerin, einem ehemaligen Gewerkschaftsboss und einem Landespolitiker.

„Weiter so“ geht nicht

Heiko Driesnack, Bürgermeister Königsbrück: Warum war die CDU in den vergangenen Jahren so erfolgreich? Weil sie auf ein eigenes, klares Profil verweisen konnte und sie mit den von ihr vertretenen Werten wie unter anderem Sicherheit, Stabilität, Verlässlichkeit und der auf diesen Werten aufbauenden und praktizierten Politik immer ein zuverlässiger Partner für einen breiten Teil der bürgerlichen Mitte war. Deshalb kann und darf es ein „Weiter so“ nicht geben. Vielmehr muss die CDU in der Zukunft wieder konsequent die Werte leben, für die sie in der Vergangenheit gestanden hat. Gleichzeitig muss sie sich im Klaren sein, dass eine Partei weder alle politische Strömungen innerhalb einer Gesellschaft bedienen kann noch muss. Im Übrigen erwarten dies die Wähler auch nicht, sondern sie möchten wissen, für welche Positionen die CDU steht. Wir müssen den Bürgern zuhören, uns vorrangig mit deren Sorgen und Problemen auseinandersetzen und versuchen, den Bürgerwillen bestmöglich umzusetzen. Wir brauchen eine Stärkung der Inneren Sicherheit, Maßnahmen gegen den Lehrermangel und eine verlässliche finanzielle Ausstattung der Städte und Gemeinden.

Die Sparpolitik beenden

Franziska Kunze, Vorsitzende Junge Union Bautzen: Wir, die Junge Union, sind der Stachel im Fleisch der Mutterpartei und sehen es als unsere Aufgabe, unbequeme Themen beherzt anzusprechen. Bei der Bundestagswahl haben die Wähler in Sachsen die Union auf den zweiten Platz verwiesen. In der Oberlausitz haben unsere Kandidaten kein Direktmandat erhalten. Unser Anspruch bleibt unumstritten, eine Volkspartei für die Mehrheit der Menschen zu sein. Das unterdurchschnittliche Ergebnis der Sächsischen Union hat sowohl bundes- als auch und landespolitische Ursachen. Vielfach begegneten uns im Wahlkampf die Themen Sicherheit und Bildung. In Anbetracht der schmerzlichen Wahlniederlage muss für den ländlichen Raum eine konsequente inhaltliche Neuausrichtung der Union folgen. Ein nach rechts oder links rücken der Partei wäre der falsche Schritt. Probleme müssen gelöst werden! Die demografische Entwicklung und die rigide Sparpolitik der Staatsregierung führen im Ergebnis zu einer Entfremdung der Menschen von Staat und Teilen der Gesellschaft – das sehe ich mit großer Sorge. Ein funktionierender ländlicher Raum ist für die Zukunftsfähigkeit des Freistaats unerlässlich.

Nicht am Rand fischen

Bernhard Sonntag, ehemaliger Chef des DGB Ostsachsen: In den Mittelpunkt christlich demokratischer Politik gehören die Anliegen und Sorgen der sozial Bedrängten, der Arbeitnehmer, der Familien, der Mittelständler – kurz gesagt: der ganz normalen Menschen. Die CDU ist eine Volkspartei und muss es auch wieder im Empfinden der Wähler werden. Was wir brauchen, ist ein stärkerer Dialog der Abgeordneten aus dem Bundes- und Landtag sowie der kommunalen Vertreter mit der Bevölkerung. Diese müssen raus aus den Hinterzimmern und hinein in den vorpolitischen Raum, in die Vereine und Verbände, dort wo Ehrenamt aktiv ist. Bei Betriebsbesuchen muss mit den Unternehmern geredet werden, aber genauso selbstverständlich muss das Gespräch mit den Vertretern der Belegschaft sein. Für handlungsfähige Kommunen braucht es eine ausreichende Finanzausstattung. Wir brauchen ausreichend Lehrer und Polizeipräsenz im ländlichen Raum – und eine klare Haltung gegenüber menschenverachtenden Tendenzen und mehr Bürgerbeteiligung zur Stärkung einer weltoffenen Gesellschaft. Wahlen werden weder argumentativ noch inhaltlich an den Rändern gewonnen.

Die CDU braucht Führungsstärke

Frank-Peter Wieth, CDU-Chef Radeberg: Das Wichtigste: Die CDU muss endlich wieder Führungsstärke zeigen! Wir brauchen einen Sachsen-Plan, damit alle wissen, was wir warum tun. Wir haben auch die Bürgerfreundlichkeit aus den Augen verloren. Viele fühlen sich nicht mehr mitgenommen, es fehlt an Personal in öffentlichen Verwaltungen, an Lehrern, an Polizisten – und auch in der Justiz. Nicht zuletzt fehlt es auch zunehmend an Ärzten im dörflichen Raum. Das muss man endlich Ernst nehmen, diese Probleme müssen angegangen werden. Es nützt nichts, von Bürokratie-Abbau zu reden, wenn das für die Bürger am Ende am Ende nur heißt, dass Service, Nähe oder Sicherheitsgefühl verloren gehen. Wir brauchen mehr Polizisten, mehr Lehrer, mehr Mitarbeiter in Ämtern; auch in den Städten und Gemeinden übrigens. Es bringt jetzt jedenfalls nichts, die AfD rechts zu überholen. Das ist ja für die SPD beim Linksüberholen der Linken auch schiefgegangen. Und wenn wir davon reden, die CDU müsse zurück zu ihren Werten – müssen wir erst mal fragen: Was sind diese Werte? Meine Werte sind das Grundgesetz und die zehn Gebote! Daran müssen wir uns messen lassen.

Die Flüchtlingsdebatte ehrlich führen

Marko Schiemann, CDU-Landtagsabgeordneter aus Bautzen: Die Bundestagswahl ist am stärksten durch die Flüchtlingskrise, den damit einhergehenden Kontrollverlust des Staates und die grenzüberschreitende Kriminalität beeinflusst worden. Hinzu kamen die pauschale Verurteilung der Sachsen und der Bautzner Bürger im Besonderen. Keine Region Deutschlands wird für die Straftaten von Einzelpersonen so mit Kollektivschuld und Vorverurteilungen überzogen, wie unsere Heimat. Wir brauchen eine ehrliche Debatte zur Flüchtlingsfrage. Wir sollten dauerhaft die Fluchtursachen bekämpfen. Kurzfristig halte ich es für wichtig, die UN-Flüchtlingscamps in den sicheren Ländern mehr zu unterstützen, damit die Menschen dort würdig leben können und später in ihre Heimat zurückkehren. Zur Bekämpfung der grenzübergreifenden Kriminalität fordern wir eine deutlich höhere Polizeipräsenz im Grenzraum. Bei landespolitischen Themen, wie der inneren Sicherheit, Bildung und Unterstützung des ländlichen Raumes, ist endlich zielorientiertes Handeln nötig. Die Oberlausitz braucht weiterhin Unterstützung beim Ausbau der Infrastruktur sowie eine stärkere regionale Förderung.

