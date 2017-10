Wie weiter im Hofgericht? Das Geschäftshaus steht größtenteils leer. Der Eigentümer sucht Mieter oder Käufer.

Gähnende Leere an Neukirchs Hauptstraße: Die großen Geschäfte im „Hofgericht“ sind ungenutzt; die oberen Etagen, ursprünglich als Hotel errichtet, stehen leer. Zurzeit sind nur zwei Geschäfte vermietet. Ein dritter Mieter soll zu Beginn des neuen Jahres einziehen. © Steffen Unger

Geschäftsräume zwischen 30 und 300 Quadratmetern zu vermieten. So steht es seit Kurzem an den Schaufensterscheiben des „Hofgerichtes“ an der Neukircher Hauptstraße. Nadja Root und Eduard Dukrat, ein Unternehmerpaar aus Worms, brachten die Schilder an, als sie das letzte Mal in Neukirch waren. In der Regel einmal im Jahr kommen sie in die Oberlausitz, um nach der Immobilie zu schauen, die sie vor knapp drei Jahren erworben haben. Zuvor stand das Haus in bester Neukircher Ortslage jahrelang unter Zwangsverwaltung. Das hat am Gebäude seine Spuren hinterlassen.

Aktuell würde man lieber vermieten als weiter verkaufen, sagt Nadja Root. Eine neue Mieterin stehe in den Startlöchern. Im neuen Jahr werde in der früheren Bäckereifiliale ein Kosmetiksalon eröffnen. Der Mietvertrag sei schon unterschrieben. Wenn das Geschäft gut läuft, wolle es die künftige Mieterin später um „ein kleines Brautstudio“ erweitern, sagt Nadja Root. Ihr Lebensgefährte Eduard Dukrat schließt einen Verkauf aber auch nicht aus. Für 350 000 Euro würde er Haus und Grundstück, zu dem ein großer Parkplatz hinterm Haus gehört, verkaufen. Er ist nach eigener Darstellung überzeugt vom Entwicklungspotenzial der Immobilie: Geschäfte im Erdgeschoss, Wohnungen in den beiden oberen Etagen, die in den 90er-Jahren als Hotel errichtet worden sind. Man könne die Räume umbauen und Balkone anbauen. „Man braucht Ideen. Nur für uns lohnt es sich nicht, sie umzusetzen“, sagt er.

Nur nopch zwei Mieter

Gemeinsam mit einem Geschäftspartner wollte Eduard Dukrat mehrere sächsische Immobilien im Paket ersteigern. Das Gebäude in Neukirch war das erste. Weitere der gewünschten Immobilien bekamen die Männer aus Rheinland-Pfalz nicht. Hier nur ein Haus zu sanieren und es gegebenenfalls umzubauen, rechne sich wegen des weiten Weges nicht, sagt Eduard Dukrat. Anders wäre es gewesen, hätte man mehrere Häuser in Ostsachsen erwerben können. Doch diese Pläne haben sich nach seinen Angaben zerschlagen. Zurzeit gibt es nur noch zwei Mieter im Haus. Das Bautzener Unternehmen Fuß und Schuh sowie die Schiebocker Fleischverarbeitung aus Bischofswerda sind mit jeweils einer Filiale präsent. Und sie halten am Standort fest. Jan Kubasch, Inhaber von Fuß und Schuh: „Wir möchten gern in diesem Haus bleiben. Seit der Eröffnung des Geschäftes 2010 hat es sich etabliert. Kunden aus Neukircher und anderen Teilen des Oberlandes kennen es und kommen gezielt zu uns.“

Zugleich räumt er ein, dass die ständigen Hochs und Tiefs hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse in nervlicher Hinsicht einer Zerreißprobe gleichkommen. „Wir hatten gehofft, dass es unter den neuen Eigentümern besser wird. Erfüllt hat sich diese Hoffnung bislang nicht.“ Fuß und Schuh würde in Neukirch gern investieren und seine Filiale im Oberland so präsentieren, wie auch seine anderen Geschäfte. „Dazu aber brauchen wir Sicherheit, wie es mit dem Haus weitergeht“, sagt Jan Kubasch. Er stehe mit den Eigentümern in Kontakt. Ebenso mit Neukirchs Bürgermeister Jens Zeiler, der auch daran interessiert sei, das Haus zu beleben.

Dr. Peter Grabein, Geschäftsführer der Schiebocker Fleisch GmbH, würde sich ebenfalls freuen, wenn noch weitere Mieter im Haus wären. Trotzdem stellt auch er die Neukircher Filiale nicht zur Disposition. „Die Umsätze sind gut“, sagt er. Zudem hält sich der logistische Aufwand in Grenzen, da mehrere Standorte im Oberland mit einer Tour beliefert werden können. Denn außer in Neukirch ist das Bischofswerdaer Unternehmen auch in Steinigtwolmsdorf und Kirschau präsent.

Jan Kubasch bewegt außer der Zukunft des Hauses noch ein handfestes bauliches Problem: Ein Autofahrer fuhr vor wenigen Tagen in sein Geschäft. Auch wegen der Reparatur stehe er jetzt mit dem Eigentümer in Verbindung, sagt er. Wichtiger aber sei, dass keiner Mitarbeiterin etwas passiert ist. Und: Bei allem, was geschehen ist, wünschen wir gute Besserung dem Unfallverursacher, postete Jan Kubasch auf Facebook.

