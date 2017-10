Wie weiter gegen Staub und Lärm aus dem Tagebau Nochten? Trebendorf, Schleife und die Leag wollen gemeinsam Lösungen finden. In einer Arbeitsgruppe.

Der Tagebau Nochten mit dem Kraftwerk Boxberg. © SZ-Archiv/André Schulze

Region. Staub und Lärm nehmen zu, je näher der Tagebau Nochten an Trebendorf vorbeizieht. Die Bürger der Siedlung Waldweg bekommen die Auswirkungen schon seit Längerem zu spüren und fordern einen besseren Schutz. Um die Belastungen für die Anwohner so weit wie möglich zu reduzieren, wurde auf Vorschlag der Gemeinden Trebendorf und Schleife eine Arbeitsgruppe Immissionsschutz gebildet. In der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch sollten die Vertreter der Gemeinde Trebendorf dafür berufen werden. Zwar hatten Frank Gärtig (Trebendorf) und Enrico Kliemann (Mühlrose) ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erklärt, Stellvertreter für sie gibt es aber nicht. Noch-Bürgermeisterin Kerstin Antonius zog deshalb die Beschlussvorlage zurück. „Auf die Gemeinde kommen große Belastungen zu“, sagte sie. Da sei es unerlässlich, dass die Mitarbeit im Falle einer Verhinderung der Gemeindevertreter von vornherein geregelt sei. An der ersten Zusammenkunft Anfang Oktober nahm sie selbst teil. Die nächste Sitzung ist für den 11. Januar 2018 anberaumt. Somit bleibe noch genug Zeit, Stellvertreter zu finden.

„Eine solche Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit dem Immissionsschutz auseinandersetzt und nach Lösungen sucht, bringt mehr, als sich gegenseitig Vorwürfe zu machen“, so Kerstin Antonius. Wie sie auf Nachfrage der SZ erklärte, habe sie die Idee dazu aus Gesprächen mit der Bürgermeisterin von Welzow mitgebracht und dann Unterstützung in Schleife gefunden. Die Leag stimmte dem Vorschlag ebenfalls zu. Sie entsendet den Tagebauleiter und zwei weitere Vertreter in die Arbeitsgruppe. Diese wird sich vierteljährlich treffen.

Kerstin Antonius erhofft sich von der AG Immissionsschutz ähnlich gute Erfahrungen, wie man sie mit der 2012 gegründeten AG Wasser gemacht habe, deren Ziel der Erhalt des oberflächennahen Trinkwassers in Trebendorf ist. (ck)

