Wie weiter beim Thema Verkehr? Das Planungsbüro Schubert hat jetzt die Schritte zum geplanten Entwicklungskonzept für Ottendorf vorgestellt. Und auch schon erste Ideen gesammelt.

Das Thema Nahverkehr ist eines der wichtigsten für die Ottendorfer. © Thorsten Eckert

Ob zur Ortsumfahrung der B 97, dem Neubau der Turnhalle oder zum Ortsentwicklungskonzept: Wenn Ottendorf-Okrilla zu Info-Veranstaltungen einlädt, ist der Speisesaal der Grundschule stets gut gefüllt. Denn die Ottendorfer sind interessiert. Und engagiert. Schließlich geht es um ihren Ort, um ihre Heimat. Und die Zukunft ihrer Gemeinde legt das Ortsentwicklungskonzept maßgeblich fest. Es ist eine Art Leitfaden für die nächsten 20 Jahre.

Schon viele Monate plant die Gemeinde, ein solches Konzept auf den Weg zu bringen. Ende April hat die Verwaltung den Auftrag schließlich an das Radeberger Planungsbüro Schubert vergeben. Peter Glumbick, Mitarbeiter des Büros, war am Dienstagabend schließlich in Ottendorf zu Gast, um den Bürgern eine erste Information zu den weiteren Schritten zur Aufstellung des Konzeptes zu geben.

Bürger sollen mitreden

Dabei betonte er, dass viele verschiedene Themen eine Rolle spielen werden: Infrastruktur, Tourismus, Sport, Wohnen, Erholung, Klimaschutz, Wirtschaft und noch vieles mehr. Bei der Ideenfindung und der Erstellung des Konzeptes seien aber vor allem die Bürger der Gemeinde gefragt. Denn sie kennen ihre Heimat, Potenziale und Schwächen. „Ende August werden wir deshalb in allen vier Ortsteilen Workshops durchführen“, so Peter Glumbick Dienstagabend. An diesen Workshops kann jeder Einwohner teilnehmen, der sich an der Zukunft von Ottendorf-Okrilla beteiligen möchte. Die genauen Termine für die Workshops werden noch bekannt gegeben. Um einen ersten Überblick über die Themen zu bekommen, die den Ottendorfern wichtig sind, hat Peter Glumbick gleich während der Info-Veranstaltung eine Aufgabe für die Bürger gehabt: Jeder sollte auf einer kleinen Karte stichpunktartig die Themen aufschreiben, die für ihn besonders wichtig sind. „Am häufigsten war das Thema Verkehr, öffentlicher Personennahverkehr sowie das Thema Radwege zu lesen“, fasste der Mitarbeiter des Planungsbüros die Ergebnisse der Aufgabe zusammen. Desweiteren kamen die Themen Wohnbau, Erholung, Angebote für Senioren sowie junge Familien zur Sprache. Vertiefend sollen all diese Gedanken aber in den Workshops Ende August gemeinsam mit dem Team vom Planungsbüro Schubert besprochen werden. Doch nun haben die Ottendorfer zumindest einen Fahrplan für den künftigen Fahrplan der Gemeinde.

