Wie weiter an Freiberger Straße Landesamt, Polizei, Landkreis und die Stadt suchen nach einer Lösung für den Zebrastreifen in Tharandt. Die könnte radikal aussehen.

Nur wenige Stunden nach dem tragischen Unfall stellten Nachbarn des Opfers Blumen und Kerzen an den Unglücksort. Nun soll eine Lösung für den Straßenabschnitt mehr Sicherheit bringen. © Thomas Morgenroth

Nachdem am vergangenen Sonntag eine 87-jährige Tharandterin auf dem Zebrastreifen in der Freiberger Straße überfahren wurde, schauen die für die Straße verantwortlichen Behörden nun nach den Ursachen. Am Freitag haben sich das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr, die Polizei, Vertreter des Landratsamtes und der Tharandter Stadtverwaltung in der Forststadt getroffen. „Es war ein gutes Gespräch, alle Optionen kamen auf den Tisch“, sagte Heiko Weigel (CDU), Beigeordneter im Pirnaer Landratsamt, der SZ.

Denkbar wäre eine größere Ampelanlage an der Kreuzung Freiberger/Roßmäßlerstraße. Fußgänger, die über die Freiberger Straße wollen, müssten dann die Fahrbahn an der Roßmäßlerstraße queren. „Wenn wir uns auf diese langfristige Lösung einigen, brauchen wir für den Zebrastreifen eine schnelle Zwischenlösung“, so Weigel. Besser sichtbare Warnblinkanlagen an den Verkehrsschildern wären eine Option.

Im Sommer hatte das Landratsamt an der Stelle Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei fuhren rund 60 Prozent aller Autofahrer mit mindestens 40 km/h an den Zebrastreifen heran. „Das ist an einem Fußgängerüberweg ein Verkehrsverstoß“, so Weigel. In der kommenden Woche wolle man sich für das weitere Vorgehen entscheiden und die Öffentlichkeit darüber informieren.

zur Startseite