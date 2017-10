Wie weiter am Ullersdorfer Platz?

In der Untersuchung geht es um die Verbesserung der Verkehrssituation auf der B6 zwischen Grundstraße und Ullersdorfer Platz. © Christian Juppe

Wie kann es künftig besser rollen am Ullersdorfer Platz? Am Donnerstag stellten das Stadtplanungsamt und die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in der Aula des Gymnasiums Bühlau erste Ergebnisse einer Verkehrsraum-Untersuchung dazu vor. Der Andrang war groß. In der Untersuchung geht es um die Verbesserung der Verkehrssituation auf der B6 zwischen Grundstraße und Ullersdorfer Platz. Denn Berufspendler aus Richtung Radeberg und Arnsdorf, Fußgänger, Radfahrer und Fahrgäste von Bus und Bahn brauchen Geduld am Knotenpunkt in Bühlau. Er ist eine der wichtigsten Schneisen für Berufspendler aus Radeberg und aus Richtung Arnsdorf.

Über 2 000 Pendler steigen dort täglich um. Damit ist er einer der am stärksten genutzten Plätze Dresdens. Rund 16 500 Fahrzeuge rollen jeweils stadtein- und stadtauswärts über den Platz, biegen in die oder aus der Ullersdorfer Straße ein. Dazu kommen Hunderte Fußgänger, vor allem Schüler des nahen Gymnasiums Bühlau. Staubildung gibt es vor allem durch die Linksabbieger von der Quohrener Straße. Busse aus Richtung Fernsehturm bauen dadurch bis zu drei Minuten Verspätung auf. Grünen-Ortschaftsrätin Manuela Schott fordert in einem Antrag außerdem die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und mehr Wartehäuschen für den Platz. (SZ/jv)

