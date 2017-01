Wie weiter am Schulstandort Weinberg? Im Februar geht es zunächst um die alte Turnhalle. Kann sie nicht modernisiert werden, steht ein Neubau zur Debatte.

Die 1970 gebaute Turnhalle auf dem Weinberg (vorn im Bild) hat immer noch DDR-Standard. Am Schulgebäude dahinter ist schon einiges passiert. Der ehemalige Speisesaal daneben bleibt als Windfang erhalten. © Dietmar Thomas

Der Schulcampus an der Roßweiner Grafestraße mit modernisierter Oberschule sowie der neu gebauten Sporthalle ist ein Aushängeschild für die familienfreundliche Stadt Roßwein. Das hat Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) in seinem Jahresrückblick zum Neujahrsempfang in der vergangenen Woche erwähnt. Einen Hallenneubau zu begleiten, sei den Räten in einer Stadt wohl nur einmal im Leben vergönnt. Die Roßweiner könnten da eine Ausnahme bilden. Es kann durchaus sein, dass auch am Schulstandort auf dem Weinberg über kurz oder lang eine neue Turnhalle benötigt wird.

Das Parkett dort ist mehr als verschlissen. Auch sonst kann der DDR-Bau den heutigen Anforderungen an Schulsport nicht mehr gerecht werden. Defizite gibt es genauso vom Baulichen her. Der Energieverlust ist groß, eine Dämmung gibt es nicht. Daher hat die Kommune von einem Planungsbüro untersuchen lassen, ob die Halle an aktuelle Erfordernisse angepasst werden kann – und was das kostet. „Die Ergebnisse werden wir im Februar vorstellen“, kündigt der Bürgermeister auf Nachfrage an. Sollte eine Ertüchtigung nicht möglich oder zu teuer sein, dann müssten sich die Stadträte überlegen, wie es für den Schulsport an dieser Stelle weitergeht. Gegebenenfalls sei auch ein Neubau in Betracht zu ziehen. Wie der finanziert werden kann, weiß der Bürgermeister nicht.

Förder- und Geld aus dem kommunalen Haushalt setzt Roßwein in diesem Jahr am Schulstandort Weinberg unter anderem ein, um die Elektroanlagen im Schulgebäude auf Vordermann zu bringen. Weiterhin soll noch etwas im Außenbereich, genau auf dem Schulhof, passieren. „Dann sind wir in der Grundschule auch schon ein Stück weitergekommen“, so der Bürgermeister. Bereits in den vergangenen Jahren sei dort einiges investiert worden. Er erinnert an eine energetische Sanierung mit Dämmung und Fassadengestaltung. Die Hälfte der Zimmer hat einen Sonnenschutz bekommen. Alle brandschutztechnischen Auflagen sind erfüllt und dabei die Gänge renoviert worden.

Zur Schule gehört hat vor einiger Zeit auch noch der frühere Speisesaal am Rande des Geländes. „Der Saal ist für den Schulbetrieb inzwischen nicht mehr notwendig“, so Veit Lindner. Ein Abriss des Gebäudes kommt in nächster Zeit dennoch nicht infrage. Das hängt mit der Vermietung des Daches für Fotovoltaik zusammen. Über diese Anlage kann die Kommune günstig den Strom beziehen, den die Schule nebenan benötigt. Auch als Windfang will der Bürgermeister das Gebäude an sich nicht aufgeben. „Wäre es weg, würde es auf dem Schulhof ganz schön ziehen und wir müssten uns einen anderen Schutz überlegen.“

