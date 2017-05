Wie weiter am Schänkhübel-Knoten? Wann der Bau für den wichtigen Abschnitt zwischen Eschdorf und Großerkmanndorf startet, ist offen. Aber die Strecke steht.

Für den Verkehr in Richtung Pirna soll die Kreuzung am Schänkhübel in Rossendorf künftig nicht mehr wichtig sein. Dann sollen die Autos über die neue S 177 rollen. © Thorsten Eckert

Während nun schon der Streckenverlauf für den Weiterbau der S 177 zwischen dem Radeberger Krankenhaus und Leppersdorf deutlich auf den Feldern zu sehen ist, tut sich im Bereich der Siedlung Rossendorf in Sachen „Lückenschluss“ zwischen den schon fertiggestellten Abschnitten der S 177 noch nichts. Zumindest nicht sichtbar. Aber untätig ist man im zuständigen Landesamt für Straßenbau nicht, was die Fertigstellung dieser wichtigen Schnellstraßenverbindung zwischen der Autobahn 17 bei Pirna und der A 4 in Leppersdorf betrifft. „Gegenwärtig läuft für den Abschnitt südlich Großerkmannsdorfs das Planfeststellungsverfahren“, so Isabel Siebert vom Landesamt. Heißt, es werden alle planerischen Voraussetzungen geschaffen, damit dann zügig gebaut werden kann.

Bauernbusch wird umfahren

Das Verfahren läuft dabei seit gut einem Jahr. Favorisiert, so hatten die Planer schon einmal durchblicken lassen, ist dabei eine Strecke zwischen dem sogenannten Bauernbusch bei der Siedlung und Weißig. Die Straße wird dann um das Wäldchen herumgeführt. „Derzeit werden noch ergänzende Unterlagen von uns erstellt – wann letztlich der Planfeststellungsbeschluss ergehen kann, steht noch nicht fest“, kann sich Amtssprecherin Isabel Siebert noch nicht festlegen. Damit ist auch noch nicht klar, wann gebaut wird. Denn erst brauche man das Baurecht, um letztlich „seriös einen Termin für den Baubeginn nennen zu können“, so die Sprecherin.

Die neue S 177 wird insgesamt 33 Kilometer lang. Der Freistaat Sachsen investiert dabei einschließlich Förderung durch die Europäische Union rund 228 Millionen Euro in den Bau.

