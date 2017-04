Wie weiter am Sächsischen Wolf? Die Bürgerumfrage zur Zukunft der Brache ist beendet. Nun sind die Stadträte gefragt.

Wie soll Freitals neues Zentrum am ehemaligen Sächsischen Wolf aussehen? Diese Frage wollte die Stadt von den Freitalern beantwortet haben. Nach dem Ende einer zweiwöchigen Umfrage hat das Rathaus nun ein erstes Fazit gezogen. Die Sächsische Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Was ist bei der Umfrage konkret herausgekommen?

400 Fragebögen wurden in der Stadtbibliothek abgegeben oder im Internet ausgefüllt. Die Bürger konnten dabei für eine der fünf möglichen Varianten stimmen und sich auch generell äußern, was sie sich für Freitals neues Zentrum wünschen. „Nach erster Durchsicht der Bögen ist festzustellen, dass sich in der Bevölkerung klar drei Favoriten herausgebildet haben. Lediglich ein Entwurf fiel bei den meisten gänzlich durch“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Welche das sind, will die Stadt aber nicht verraten – unter anderem, um das Auswahlverfahren nicht zu beeinflussen. Aus demselben Grund ist auch noch geheim, welche Investoren hinter welchen Vorschlägen stecken.

Was passiert nun mit den Antworten aus der Umfrage?

Das Rathaus hat ein Privatunternehmen mit der Auswertung der Fragebögen beauftragt, die Steg Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. Sie fasst die Meinungen der Bürger nun in übersichtlicher Form zusammen. Mit den Ergebnissen wird in etwa drei bis vier Wochen gerechnet. Die Auswertung wird später den Stadtratsfraktionen als Hilfestellung für eine Entscheidung sowie den Investoren überreicht.

„Wir sind dankbar für jeden eingebrachten Hinweis aus der Bevölkerung, auch wenn wir im Hinblick auf die städtebaulichen Vorgaben, auf die Investoren und deren unternehmerisches Risiko, auf den Zeithorizont und letztlich auch die nötige Mehrheitsentscheidung nicht jede einzelne Meinung im Entscheidungsprozess berücksichtigen können“, sagt Oberbürgermeister Uwe Rumberg.

Wie ernst nehmen die Stadträte die Bürgermeinungen?

Welchen Einfluss die Freitaler auf die Art der Bebauung der Brache nehmen, bestimmen die Stadträte. Sie entscheiden voraussichtlich im Spätsommer, welcher der fünf Investoren den Zuschlag erhält. Alle Fraktionen betonen, dass ihnen die Meinung der Bürger bei der Entscheidungsfindung sehr wichtig ist. „Die Bürgerbeteiligung in Form von Ausstellung und Umfrage zu den einzelnen Konzepten war der absolut richtige Weg. Wichtig ist aus Sicht der CDU-Fraktion, dass die Anregungen der Bürger jetzt auch ernst genommen werden“, sagt CDU-Fraktionschef Martin Rülke. Jetzt müsse ein Kompromiss aus den Wünschen der Bürger und den Interessen der Investoren gefunden werden. Linke-Fraktionschef Michael Richter: „Für uns als Fraktion sind die Ergebnisse der Umfrage sehr wichtig. Erst nach Sichtung der Auswertung der Bürgerbefragung und nach den städtebaulichen Vorgaben wird sich unsere Fraktion für ein Konzept entscheiden.“ Schließlich müssten die Freitaler das neue Zentrum dann auch annehmen. Laut Frank Gliemann, Chef der Freien Wähler, sollte das, was die Freitaler wollen, „in der Verwaltung, im Stadtrat und beim Architekten Gehör finden“.

Haben sich einige Stadträte schon für eine Variante entschieden?

Nein. „Wir sehen zwei Varianten für diskussionswürdig an, möchten aber keiner Entscheidung des Stadtrates vorgreifen“, sagt zum Beispiel Chris Meyer, Fraktionschef der Bürger für Freital. Generell sieht es so aus, dass nun weitere Gespräche zwischen Investoren, Stadträten und Rathausspitze folgen und die Entwürfe angepasst werden. Dabei spielen auch die Anregungen der Freitaler eine Rolle.

„Bei den jetzt vorgestellten Entwürfen kann es sich nur um Konzepte handeln. Jede dieser Arbeiten beinhaltet überlegenswerte Ideen, die den von mir beschriebenen Anforderungen zur städtebaulichen Entwicklung entsprechen“, sagt FDP-Stadtrat Lothar Brandau. Laut SPD-Fraktionschef Klaus Wolframm soll es im Juni eine Klausur der Stadträte mit der Verwaltung geben, bei der intensiv über die Entwürfe diskutiert wird. „Bis dahin werden alle Aspekte geprüft und bewertet.“

Ist die Bürgerbeteiligung damit nun beendet?

Nein. „Eine zweite Phase der Bürgerinformation – auf Grundlage dieser jetzigen ersten Phase der Bürgerbeteiligung – wird sich voraussichtlich im Juni 2017 anschließen“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Welche Form diese Bürgerbeteiligung hat, steht aber noch nicht fest. Die Freitaler sollen rechtzeitig darüber informiert werden.

Wann fällt die Entscheidung zur Zukunft des Sächsischen Wolfs?

Die Stadträte sollen sich im Spätsommer für einen Investor entscheiden. Danach muss unter anderem ein Bebauungsplan für das Grundstück aufgestellt werden. Ziel ist es, dass 2018 Baurecht geschaffen wird. Der Investor könnte dann mit den Bauarbeiten beginnen. „Die Entwicklung des Areals des ehemaligen Sächsischen Wolfs für ein neues Stadtzentrum ist bis zum Stadtjubiläum 2021 unser Schlüsselprojekt. Wir wollen mit dem Vorhaben die Attraktivität unserer Stadt als Mittelzentrum steigern“, sagt Oberbürgermeister Rumberg. „Diese Entscheidung für ein neues Stadtzentrum ist eine einmalige Chance und ein wichtiger Schritt für Freital.“

