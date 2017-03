Wie weiter ab der fünften Klasse? Die Eltern haben entschieden, in welche Schule ihr Kind gehen soll. Jetzt ist Geduld gefragt.

Kamenz. Die Entscheidung für die Schulen der Region ist gefallen. Die Eltern haben ihre Kinder in den Schulen angemeldet, welche die Viertklässler ab dem nächsten Schuljahr besuchen sollen. Der befürchtete Ansturm auf die Gymnasien blieb dabei aber weitgehend aus. Eltern können in diesem Jahr erstmals selbst festlegen, ob ihr Kind auf ein Gymnasium gehen soll oder auf die Oberschule. Das Sauerbruch-Gymnasium in Großröhrsdorf bekam lediglich acht Anmeldungen von Kindern ohne Bildungsempfehlung fürs Gymnasium. 199 Kinder wurden in der Region für die beiden Gymnasien insgesamt angemeldet. Das sind zwölf mehr als im vergangenen Jahr. 411 Schüler wollen auf eine staatliche Oberschule gehen, 87 Viertklässler entschieden sich für eine der drei freien Oberschulen im Kamenzer Land.

Die Schüler der freien Schulen wissen nun schon genau, wie es weitergeht. Die Kinder, die eine staatliche Schule besuchen wollen, werden am 16. Mai erfahren, ob es mit der Wunschschule klappt. Bis dahin bildet die Bildungsagentur die Klassen und lenkt – falls erforderlich – einzelne Schüler um. (SZ/pre)

Sauerbruch ist Spitze bei Anmeldungen Gymnasien Lessinggymnasium Kamenz 87 Gymnasium Großröhrsdorf 112 Oberschulen 1. OS Kamenz 47 2. OS Kamenz 52 Elstra 44 Königsbrück 43 Rödertal 59 Pulsnitz 108 Sorbische OS Räckelwitz 31 Sorbische OS Ralbitz 27 Freie OS Bernsdorf 21 Freie OS Schwepnitz 27 Freie OS Oßling 39 Quelle: Sächsische Bildungsagentur, Freie Schulen

