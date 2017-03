Wie weiter ab der fünften Klasse? Die Anmeldefrist an Gymnasien und Oberschulen ist vorbei. Jetzt ist bis Mitte Mai Geduld gefragt.

© dpa

Eltern und Schüler haben sich entschieden: Bis vorige Woche konnten die Viertklässler an einer weiterführenden Schule angemeldet werden. Große Überraschungen hat es im Raum Bautzen dabei nicht gegeben, wie die nun vorliegenden Zahlen zeigen. Obwohl erstmals auch Schüler ohne Bildungsempfehlung fürs Gymnasium dort angemeldet werden konnten, wurde das nur vereinzelt genutzt. Zehn Fälle gab es zum Beispiel am Melanchthon-Gymnasium in Bautzen, sagt Schulleiter Karsten Vogt. Zurzeit würden mit den Eltern noch die Ergebnisse des Leistungstests ausgewertet, welchen diese Schüler schreiben mussten. Der habe durchaus auch Überraschendes zutage gefördert. So habe eine Schülerin sehr gut abgeschnitten. „Sie sollte unbedingt aufs Gymnasium kommen“, so Vogt.

Unabhängig davon, ob die Wahl auf ein Gymnasium oder eine Oberschule fiel – ob es mit der Wunschschule klappt, erfahren Schüler und Eltern erst am 16. Mai. Bis zu diesem Termin werden laut Angela Ruscher von der Bildungsagentur die Klassen gebildet und – falls erforderlich – einzelne Schüler umgelenkt. Anders an den freien Schulen: Dort steht bereits fest, wie es im neuen Schuljahr weitergeht. So wird es an den Oberschulen in Königswartha, Schirgiswalde und Weißenberg jeweils eine Klasse mit 24 Schülern geben, in Großdubrau eine mit 23 und in Hochkirch eine mit 22. In Gaußig werden 53 Schüler in zwei fünften Klassen lernen. (SZ/MSM)

Anmeldezahlen Gymnasien Schiller Bautzen 87 Melanchthon Bautzen 101 Sorbisches Bautzen 39 Goethe Bischofswerda 88 Kant Wilthen 65 Oberschulen Allende Bautzen 46 Daimler Bautzen 84 Gesundbrunnen Bautzen 53 Sorbische Bautzen 28 Bischofswerda 73 Cunewalde 43 Lohsa 39 Malschwitz 62 Neukirch 44 Radibor 33 Räckelwitz 31 Ralbitz 27 Sohland 25 Wilthen 57 Quelle: Sächsische Bildungsagentur

zur Startseite