Wie weit sind die Hortpläne? Schon ziemlich weit. Unklar ist, ob gleich eine Kita mit angebaut wird. Auch manches Detail ist noch umstritten.

Die Tage des schönen, aber ungenutzten Dreiseithofes mit Taubenhaus in Wiesa sind gezählt. Er soll einem modernen, funktionalen Hort-Neubau weichen, was im Bauausschuss nicht nur Begeisterung auslöste. © Matthias Schumann

Der alte Wiesaer Hort an der Kreuzung von Bischofswerdaer und Bautzner Straße gilt als letzte Baustelle der Kinderbetreuung, die die Stadt Kamenz selbst auf dem Rathaus-Tisch hat. Er teilt sich das Grundstück quasi mit der Feuerwehr, liegt von der Grundschule aus gesehen ziemlich weit entfernt und ist modernisierungsreif. Jahrelang ging die Stadt mit der Idee schwanger, ihn entweder vor Ort zu sanieren oder neu zu bauen. Mittlerweile ist die Entscheidung gefallen: Es wird neu gebaut – auf dem Dreiseithof-Grundstück Bischofswerdaer Straße 41 ganz in Schulnähe, das nun doch der Privateigentümerin abgekauft wurde. Im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss dieser Woche wurde der Vorentwurf des neuen Hortes (mit einer möglichen Integration der Kita Hasenberg) vorgestellt. Das Interesse an der Thematik ist groß. Die SZ beantwortet Fragen:

Wie ist die Stadt auf den Standort Bischofswerdaer 41 gekommen?

Über einen längeren Klärungsprozess. In die Untersuchung waren mehrere Standorte einbezogen. Der leer stehende Dreiseithof mit dem Taubenhaus gegenüber der Grundschule „Sophie Scholl“ war von Anfang dabei, stand zunächst aber nicht zum Kauf. Inzwischen ist das Grundstück aber tatsächlich für den Umbauzweck erworben worden – für knapp 175 000 Euro. Damit ist das Schicksal des ungenutzten Dreiseit-Hofes offenbar besiegelt.

Welche Rolle spielt die Kita Hasenberg in den Überlegungen der Stadt?

Mittlerweile wieder eine untergeordnete, was den Hortbau betrifft. Offenbar rechnet die Stadt auch durch die Daimler-Erweiterung in Bernbruch mit wachsendem Kita-bedarf in der Stadt. Womöglich im Ortsteil selbst, aber auch der Hasenberg, der schon so gut wie sicher (gegen den Protest der Eltern) aufgegeben schien, ist wieder eine zusätzliche Option. Gleichwohl geht die Entwurfsplanung für den neuen Hort in Wiesa auftragsgemäß davon aus, dass entweder gleich oder später auch eine Kita in der Größe der Hasenberg-Einrichtung integriert werden könnte.

Was sieht der Hortbau-Entwurf im Grundsätzlichen vor?

Architekt Gunter Eisold plant nach dem Abriss des Hofes einen einstöckigen Neubau in Dreiseithof-Form mit Pultdach. Links wird der Hort für 100 Kinder gebaut, rechts könnte sofort oder später eine Kita mit Krippe für 42 Kinder entstehen – beides verbunden mit Eingangszone, Garderobe, Essenraum und weiteren Funktionsbereichen. Der Zugang mit einem Parkplatz erfolgt auf der linken Seite der großen Frei- und Spielfläche. Das gesamte Grundstück misst großzügige 4 500 Quadratmeter.

Ist die Finanzierung für das Neubauprojekt gesichert?

Zumindest der Hortbau ist im Haushaltsplan der Stadt „vollständig abgedeckt“, wie OB Dantz im Ausschuss auf Nachfrage bestätigte. Der Architekt hat für den Bau mit Kita 3,2 Mio Euro Gesamtkosten errechnet, ohne Kita wären es 2,1 Mio Euro. Die Stadt wird den Hort teilweise aus dem Investitionsförderprogramm des Freistaates finanzieren. Die Fördermittelanträge müssten dafür bereits im Februar raus. Das heißt: Die Zeit drängt. Der Abriss des Dreiseithofes (für immerhin 195 000 Euro) könnte, wenn alles klappt, im Spätsommer stattfinden und danach der Neubau beginnen.

Wie hat der Bauausschuss den Hortbau-Vorentwurf aufgenommen?

Einerseits wohlwollend, andererseits mit kritischen Anmerkungen, in die auch die Erzieher und Elternschaft einbezogen waren. Stadtrat Jens Fichte (Linke) bedauerte den Abriss des dorfprägenden Hofes, Ortsvorsteher Wolfgang Thomas den Flachbau: „In früheren Entwürfen gab es ein Obergeschoss oder ein Satteldach, das sich viel besser in das Ortsbild einfügen würde.“ Architekt Eisold erwiderte, dass ein Obergeschoss, selbst wenn es erst später aufgesetzt würde, die Planung und die Kosten schon jetzt beeinflusst: „Dann müsste ja zum Beispiel gleich eine Treppe geplant werden.“ Die künftigen Nutzer merkten u.a. an, dass es schon von den Raumgrößen her mehr Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder geben müsste. Auch die wenigen Parkplätze wurden kritisiert. Die Anregungen werden ernst genommen, heißt es.

zur Startseite