Wie Weesensteins Geschichte eingewickelt wurde Beim Spielen kam die Idee, eine Ortschronik zu schreiben. Dass das so aufwendig wird, ahnte keiner. Auch nicht, wie teuer.

Erika Strecke macht mit dem Einband aus alten Rolltüchern jedes Exemplar der Weesensteiner Chronik zu einem Unikat. Foto: N. Millauer © Norbert Millauer

Sieben Zentimeter, drei Kilogramm, drei Stunden: Das sind sozusagen die Traummaße der Weesensteiner Chronik. Sie ist sieben Zentimeter dick, wiegt drei Kilogramm, und drei Stunden dauert das Ausdrucken eines Exemplars. Geplant war das alles so nicht. Die Idee war beim Spielen entstanden.

In der Weesensteiner Ortsgruppe der Volkssolidarität wird jeden ersten Montag in Monat gespielt, mit Karten oder Würfeln. Dabei wird auch über dies und das geredet und manche Erinnerung ausgetauscht. Immerhin liegt der Altersdurchschnitt der Spieler bei 75 Jahren. So kam Anfang vorigen Jahres das Gespräch darauf, dass genug Material vorhanden sei, eine Chronik von Weesenstein für die Zeit von 1318 bis 2015 zusammenzustellen. Lothar Bolze hatte lange fleißig gesammelt, Roswitha Rehwald führte das weiter. Auch andere Mitglieder der Ortsgruppe steuerten Material bei. Erika und Werner Strecke übernahmen es, daraus die Chronik zu machen. „Das Projekt wurde Anfang Mai 2016 gestartet, ohne zu ahnen, welche Nachfrage entstehen könnte, wenn nicht der richtige Abgabepreis gefunden wird“, sagen die Streckes.

Vier große Ordner und mehrere Hefter voll Material, meist Zeitungsausschnitte, Buchseitenkopien, mit Maschine oder Hand geschriebene Bemerkungen unterschiedlicher Qualität mussten eingescannt werden, damit sie bearbeitet werden können. Nach einem Probedruck in A4 und A5 entschied man sich für A4. Der erste Probedruck umfasste über 800 Seiten. Allein die Druckerpatronen für den Tintenstrahldrucker kosteten 65 Euro.

Roswitha Rehwald und Erika Strecke recherchierten die Preise zur Herstellung einer so umfangreichen Chronik und stellten fest: Ein professioneller Druck ist nicht finanzierbar. Zwischenzeitlich hatte Roswitha Rehwald 400 Seiten weiteres Material gesichtet. Damit bestand das Gesamtwerk nun aus 1 200 Seiten und das erste Korrektur-Exemplar wurde gedruckt. Erika Strecke versuchte, etwa 1 000 Seiten zu binden und einen ansprechenden Einband zu finden. Nach mehreren Versuchen kam ihr schließlich eine Idee. Sie nahm ein altes Rolltuch. Gewaschen, gebügelt und zugeschnitten, bildete es den perfekten Einband. Die Folie für das Deckblatt wurde aufgebügelt – fertig. Die gedruckten Seiten wurden nach der Kontrolle gebohrt, vernäht und verklebt. Etwa fünf Stunden braucht Erika Strecke für eine Chronik. Beim Zuschneiden, Waschen und Bügeln der Rolltücher halfen vier Frauen. Ein Mann wiederum half beim Herstellen einer Bohrschablone und dem Zuschneiden der Einbanddeckel. Jedes Chronik-Exemplar ist, bedingt durch die handwerkliche Einzelfertigung und dem handschriftlichen Eintrag der Exemplar-Nummer, ein Unikat.

Roswitha Rehwald überarbeitete schließlich das Korrekturexemplar, Werner Strecke übertrug die Änderungen in den Computer. Er hatte in der Verwandtschaft inzwischen auch einen Laserdrucker gefunden. Drei Stunden brauchte der Drucker für ein Chronik-Exemplar. Eines war mit 65 Euro Unkosten kalkuliert. „Dieser niedrige gesponserte Preis erzeugte eine solche Nachfrage, die wir nicht mehr bewältigen können“, sagen die Streckes. Deshalb werden keine Bestellungen mehr angenommen.

Vielleicht aber findet sich noch eine Lösung, die Chronik weiteren Interessenten zur Verfügung zu stellen, hoffen sie und alle, die daran mitwirkten. Wert sei es die Geschichte Weesensteins allemal.

