Wie, was, Wetter?

Warum regnet es immer öfter und kräftiger? Für den Meteorologen ist der Regen gar nicht das Problem. Er sieht das Wetter im Zusammenhang mit dem Klima. Laut Statistik ist die durchschnittliche Niederschlagsmenge in den vergangenen Dekaden nicht signifikant gestiegen. Das Gefühl der Menschen an Müglitz, Weißeritz und Pöbelbach sagt etwas anderes. „Ein heikles Thema“, meint Goldberg. Denn welche Auswirkungen der Niederschlag hat, wird auch von Faktoren wie Bodenbewirtschaftung und Fluss-Einengung bestimmt.

Wie genau ist Regen voraussagbar? „Das ist eine schwierige Kiste“, sagt Goldberg. Was bei der Temperatur mit einer Abweichung von ein bis zwei Grad schon ganz gut klappt, ist beim Regen schwieriger. So weiß man bei Starkregen immer noch nicht genau, wie stark er wird und wo er fällt. Die Genauigkeit der Voraussage sei in den letzten 20 Jahren von 78 auf 82 Prozent gestiegen. „Das ist nicht so viel.“

Mit wie viel Regen muss der Mensch leben? Vor allem nach dem Hochwasser 2002 sind Millionen Euro in den Schutz vor solchen Katastrophen geflossen. Sind die aus meteorologischer Sicht sinnvoll? Schutz vor einem sogenannten 100-jährige Hochwasser, also einem, das uns statistisch gesehen einmal in hundert Jahren ereilt, könne man noch mit vertretbarem Aufwand erreichen, sagt Goldberg. Dennoch bleibt ein Restrisiko, das der Mensch nicht beherrschen kann. Und: Alle Schutzmaßnahmen führen letztlich dazu, dass das Wasser lediglich an eine andere Stelle verdrängt wird, wo es sich ausbreiten kann.

Was hat es mit dem Böhmischen Wind auf sich? Der Wind ist ein Phänomen, das uns vor allem im Winter beschäftigt, weil die feuchte und kalte Luft dann unter der trockenen und warmen Höhenluft liegt und es so im hohen Bergland milder als in den tieferen Lagen ist. Der Böhmische Wind kommt als böiger, kalter Fallwind, der die Kälte aus dem Böhmischen Becken nordwärts über die Pässe und Kämme des Erzgebirges und Böhmerwaldes führt. Er weht nur vom Osterzgebirge über das Elbsandsteingebirge, das Elbtal und die Oberlausitz bis zum Zittauer Gebirge und Neißetal. Das übrige Erzgebirge und der Böhmerwald bleiben verschont. Dieser Süd- bis Südostwind stellt sich ein, wenn sich über Osteuropa ein Hochdruckgebiet und gleichzeitig ein Tiefdruckgebiet über Westeuropa befindet. Der Böhmische Wind kann nicht nur kalt sein, sondern auch Schaden anrichten. Deshalb wurde erst kürzlich in Denkwitz bei Bautzen eine Messstation installiert. Für genauere Voraussagen und damit den besseren Schutz vor Windschäden ist jede zusätzliche Station ein Plus. Sie helfen auch bei der Verbesserung der Temperaturvorhersage, die für Ostsachsen bei Böhmischem Wind sonst deutlich zu hoch liegen kann. Das ist vor allem im Winter riskant, sagt Goldberg. Dann nämlich, wenn es um Vorhersagen für den Straßenverkehr geht. Niemand möchte gern von Nebel und Glätte überrascht werden.