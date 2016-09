Wie vor 800 Jahren

Großes Geburtstagsgeschenk zum Festauftakt bei der Feuerwehr Zum Auftakt am Sonnabend rückt die Tharandter Ortsfeuerwehr in den Fokus. Nach der Begrüßung um 10 Uhr bekommt sie ein Geburtstagsgeschenk. Die Wehr feiert zeitgleich ihr 140-jähriges Bestehen und erhält ein 59000 Euro teures Spezialauto. Der Mannschaftstransporter kann auch als Einsatzleitfahrzeug genutzt werden. Die Feuerwehr in der Roßmäßlerstraße steht dann bis 18 Uhr für alle offen. Anschließend startet dort der Lampionumzug mit dem Spielmannszug Freital. An den Tagen darauf werden erneut Technik und Fahrzeuge präsentiert. Am Sonntag ist ab 11 Uhr bei der Wehr ein Frühschoppen geplant – mit dem Feuerwehrblasorchester Wilsdruff.

Lothringer Spezialitäten auf der Händlermeile An der Roßmäßlerstraße gibt es viele Angebote. Auch ist die Partnergemeinde Piennes zu Gast, hat auf dieser Händlermeile einen Stand, an dem es Lothringer Spezialitäten gibt. Am Sonntag dürfen ferner alle Geschäfte öffnen. Wichtig für Besucher: Zwischen Feuerwehr und Klempnerklause ist die Ortsdurchfahrt während der drei Festtage nur einspurig passierbar. Weitere Verkehrseinschränkungen gibt es nicht. Parkplätze im Zentrum sind aber rar. Es wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die S-Bahn fährt alle 30 Minuten.

Buntes Kulturprogramm auf der Bühne am Markt Die Bühne am Markt bietet ab Sonnabend, 12 Uhr, ein Kulturprogramm für Jung und Alt. „Es ist eine bunte Mischung, die zusammenpasst und finanzierbar ist“, erklärt Annett Borgwardt vom Organisationsteam. „Wichtig war, dass auch für jeden etwas dabei ist.“ Am Sonnabend gibt es Puppenspiel, Kita-Aufführung – und um 16.30 Uhr den Bieranstich, nachdem die besten Bilder vom Tharandter Festumzug im August prämiert werden. Ab 20 Uhr sorgt die Partyband Crazy Birds für Stimmung. Ein weiteres musikalisches Highlight ist der Auftritt der Gospel Passengers am Sonntag, 12 Uhr. Abends spielen noch die Big Band vom Gymnasium und das New Town Swing Orchestra. Am Montag wird auch musiziert.

Ritterlager im Stadtpark und Bogenschießen auf der Burg Mittelalterliche Klänge werden an allen Tagen zu hören sein. Denn anlässlich des runden Jubiläums verpassen Burgen- und Geschichtsverein Tharandt und Domus Donin aus Dohna dem Fest solch eine spezielle Note. An allen drei Tagen, ab 10 Uhr, öffnet etwa im Stadtpark ein Ritterlager. Abends sind jeweils Feuershows geplant. In der Burgruine sind Marktstände aufgebaut, altes Handwerk wird gezeigt, mittelalterliche Spiele, Musik, Bildhauerei sowie Bogenschießen werden angeboten. „Wir werden für angenehme Stimmung sorgen“, so Falk Schlegel vom Burgen- und Geschichtsverein. „Auch steht das Burggewölbe wieder offen für Gäste, aber ohne Führungen.“