Lobt die gute Ausstattung, und das familiäre Klima an ihrer Schule: Zwölftklässlerin Michelle Nitzsche. © Claudia Hübschmann

Es ist schon erstaunlich. Einmal kurz schütteln und wie von Zauberhand verwandelt sich die gerade noch farblose Flüssigkeit in dem Glasbehälter in ein kräftiges Violett. Um Zauberei handelt es sich dabei aber nicht, vielmehr um lebendige Naturwissenschaft in Gestalt einer Redoxreaktion. Beim Tag der offenen Tür des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Nossen sorgen diese und andere Einblicke am Sonnabend für staunende Gesichter bei den etwa 112 Besuchern.

Auch wir waren vor Ort und wollten wissen, was die Schule in ländlichem Ambiente zu bieten hat und was die Schüler besonders an ihr schätzen. Gemeinsam mit der Zwölftklässlerin Michelle Nitzsche haben wir uns auf einen Rundgang durchs Gebäude begeben. Beginn der Tour ist im Chemieraum, in dem es neben der beschriebenen Redoxreaktion mit Methylenblau auch aufsteigende Wasserstoffluftballons zu sehen gibt, die mit einer Flamme lautstark zum Platzen gebracht werden.

Dass ein derart abwechslungsreiches Programm nicht nur geboten wird, wenn Besucher anwesend sind, bestätigt Nitzsche ohne zu zögern. „Wir haben hier im Labor sehr gute Bedingungen mit modernen Geräten und nutzen diese auch ausgiebig für Experimente“, sagt die 18-Jährige, die Chemie und Mathematik als Leistungskurse belegt. Auffällig ist, mit welcher Freude sie von ihrer Schule berichtet. Lernen scheint hier nicht nur ein notwendiges Übel zu sein, sondern durchaus Spaß zu machen. Vielleicht liegt das auch daran, dass das Gymnasium Dinge möglich macht, die sonst nur schwer zu realisieren sind. „Ich habe mich beispielsweise gefreut, dass ich im Musikunterricht ab der 5. Klasse Flöte lernen durfte, weil ich zuvor keine Gelegenheit dazu hatte“, sagt die Gymnasiastin.

Wem das noch nicht reicht, der kann am Nachmittag zusätzlich den hauseigenen Bandraum nutzen. Interessierte Schüler müssen sich dafür nur einschreiben und können dann, ohne dass ein Lehrer dabei ist, musizieren. Selbstredend geht das nur mit dem nötigen Vertrauen. Aber das ist in Nossen kein Problem.

Wer das Miteinander von Schülern und Lehrern erlebt, der spürt eine freundliche, ja fast schon familiäre Atmosphäre, was auch beim Tag der offenen Tür am vergangenen Sonnabend einmal mehr deutlich wird.

„Obwohl viele Schüler einen weiten Anfahrtsweg haben, sind sie trotzdem vorbeigekommen, um zu helfen“, sagt Nitzsche. Die Aufgaben sind an dem Tag vielfältig. Einige singen mit Gitarre auf dem Gang, andere geben das Essen aus oder spielen in der prächtigen, holzgetäfelten Aula in einem Theaterstück mit.

Ein Hingucker ist auf der Tour durch die Häuser auch die altehrwürdige Bibliothek, die ein bisschen an die Harry-Potter-Filme erinnert und auf drei Stockwerken von Sachbüchern über Belletristik, bis hin zu Lexika beinahe alles im Repertoire hat, was das Herz begehrt. „Es gibt in der Bibliothek etwa 15 000 Bücher. Ich leihe mir vor allem Werke für den Unterricht wie Nathan der Weise oder Faust aus“, sagt Nitzsche und fügt an: „Die Bibliothek steht aber auch offen, wenn man für die Hausaufgaben etwas im Internet recherchieren möchte oder wenn man einfach mit Freunden ein Spiel wie zum Beispiel Memory spielen möchte.“

Die 18-Jährige schätzt diese offene Atmosphäre, weil sie auch in den Nachmittagsstunden Raum zur Entfaltung lässt. Hinzu kommt der idyllische Standort unweit des Waldes. „Wenn ich neben der guten Ausstattung einen weiteren Punkt nennen sollte, der mir gefällt, dann ist das sicherlich die naturnahe Lage der Schule“, sagt Nitzsche. Die Lehrer hätten davon reichlich Gebrauch gemacht. „Wir sind zum Beispiel im Biologieunterricht regelmäßig in den Wald gegangen und haben die Gallen von den Eichenblättern gesammelt, um daraus Tinte zu gewinnen“, sagt sie.

Trotz dieser Rahmenbedingungen und einer positiven Resonanz beim Tag der offenen Tür gibt es auch Entwicklungen, über die die Verantwortlichen der Schule wenig erfreut sind. Stichwort: Gymnasium-Neubau in Wilsdruff. Er hätte sich einen anderen Standort wie zum Beispiel Kesselsdorf gewünscht, der die Schule in Nossen weniger tangiert hätte, sagt Schulleiter Karsten Zeibig.

