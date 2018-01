Wie viele Plakate braucht die Stadt? Großröhrsdorf diskutiert über Wahlwerbung – und passt nach der Fusion mit Bretnig die Regeln an.

Im Rathaus Großröhrsdorf ging es jetzt um die Regeln für Wahlwerbung. © René Plaul

Großröhrsdorf. Die Fusion von Großröhrsdorf und Bretnig-Hauswalde ist jetzt ein gutes Jahr her. Seitdem arbeitet die Stadt daran, die Regelwerke der beiden ehemaligen Kommunen aufeinander abzustimmen. So trat Ende des Jahres auch eine Neufassung der Wahlwerbesatzung für die Stadt mit den neuen Ortsteilen mit einigen wenigen Veränderungen in Kraft. So regelt die Satzung zum Beispiel die Größe und die Anzahl der Plakate, wo sie platziert werden dürfen und bis wann sie wieder abzunehmen sind.

Die meisten Diskussionen gab es um die mögliche Anzahl der Plakate pro Partei oder anderer berechtigter Gruppierungen. Die erhöht sich für Kleinröhrsdorf um ein Plakat auf sechs Stück. In Großröhrsdorf bleibt es bei maximal 30 Werbeträgern, dazu kommen 14 in Bretnig und 6 in Hauswalde. Dafür stimmte die Mehrheit.

Wobei es auch gegenteilige Meinungen gab. Die kamen aus der Gemeinschaftsfraktion von Freien Wählern und SPD. Es seien insgesamt zu wenig Plakate, so die Kritik. Denn die seien durchaus wichtig als eine Information an die Bürger, dass Wahlen stattfinden, um entsprechende Aufmerksamkeit für so ein wichtiges Ereignis zu wecken. Die CDU Fraktion teilt ihrerseits die Auffassung nicht. Plakate würden viele Menschen gar nicht beeinflussen und die Anzahl pro Gruppierung sei gleich. Die Anzahl sei angemessen und auch gleich pro Gruppierung. So werde quasi niemand bevorzugt oder benachteiligt. (SZ/ha)

