Wie viele Kinderärzte braucht’s vor Ort? In Sachsen sieht man einiges bei der Versorgung der Kleinsten neu. Für Görlitz hat das nur bedingt Konsequenzen.

Einen Kinderarzt in der Nähe zu haben ist für viele Eltern wichtig. Wie viele Mediziner in einer Region arbeiten dürfen, bestimmen vor allem die Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung. © TK-Pressestelle

Wer zwischen Görlitz und Weißwasser einen Kinderarzt braucht, hatte es laut bisheriger Statistik gut: Mit 235 Prozent ist die Mitte und der Norden überversorgt. In Löbau und Zittau sieht das nicht anders aus: Hier standen bislang immerhin 202 Prozent zu Buche. Mit solchen Zahlen hantierte die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) viele Jahre, wenn es um die Frage nach Arztbedarf und neuen Zulassungen ging. Dass allerdings Eltern und Ärzte in den Praxen eher das Gefühl hatten, es seien 200 Prozent zu viele Kinder für die vorhandenen Ärzte, stand im krassen Gegensatz zu den Zahlen.

Nun hat die Kassenärztliche Vereinigung die Statistik der Realität etwas mehr angeglichen, denn die überschwänglich positiven Zahlen mit Werten generell über 140 Prozent standen bislang überall in Sachsen zu Buche. Dr. Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der KVS, ist deshalb froh über die Korrekturen, denn hinter den vermeintlich guten Zahlen „zeigt sich eine bedenkliche Entwicklung im kinderärztlichen Versorgungsbereich“, erklärt er. Somit seien perspektivisch auch wieder Neuzulassungen möglich, sagt Heckemann.

Und so können nach den Korrekturen vier Kinderärzte sofort neu zugelassen werden – zwei in Freiberg, einer im Mittleren Erzgebirgskreis und jeweils eine halbe Stelle ist in Chemnitz und im Weißeritzkreis zu vergeben. Im Kreis Görlitz gibt es derzeit keine Chancen auf Neuzulassung: Nach den Berechnungen nach den erneuerten Regeln liegt der Süden des Kreises jetzt bei einem Versorgungsgrad von 146,5 Prozent. Für Görlitz und den Norden stehen 163 Prozent zu Buche.

Dass auch diese Zahlen vielen Eltern wenig realistisch vorkommen mögen, kann Heckemann nachvollziehen. Er verweist aber auf einige Hürden bei der Planung: „Kinder bis drei Jahre sind natürlich viel häufiger beim Kinderarzt als Teenager zwischen 16 und 18 Jahren“, sagt er. Während sich die Zahl der Teenager aber leichter abschätzen lasse, sei das bei den kleinen Patienten kaum möglich – wer kann schon genau sagen, wie viele Babys auf die Welt kommen.

Zeitgleich weigern sich aber einige besonders stark belastete Ärzte derzeit, Säuglinge in die Patientenkartei aufzunehmen. „Gemeinsam mit den Krankenkassen versuchen wir mit zusätzlichem Geld die Aufnahme der bis Dreijährigen zu verbessern“, sagt Heckemann. Er weiß aber auch, dass Geld das Problem nicht löst, wenn der Arzt schlicht nicht mehr Zeit für die Behandlungen habe.

Immerhin – so betont der KVS-Chef – sei es nun mit der neuen Vereinbarung mit den Kassen leichter, Kinderarztstellen neu zu besetzen, wenn jemand in den Ruhestand gehe. Bislang habe man immer Ausnahmegenehmigungen erwirken müssen. Auch das sei ein wichtiger Schritt, wo doch in Sachsen generell, besonders in den großen Städten, die Geburtenzahlen nach oben zeigen.

Warum es überhaupt erst zu diesen deutlichen Missverhältnissen gekommen ist, kann Klaus Heckemann recht schnell erklären: „Kinder in den ostdeutschen Bundesländern gehen insgesamt häufiger zum Arzt“, sagt er. Das liege zum Großteil an einer größeren Zahl Kita-Kinder, die eben auch häufiger einmal krank werden. Und auch die nach wie vor hohe Impfbereitschaft spiele eine Rolle. Das sei nach der Wende so nicht berücksichtigt worden, als man die Berechnungsbasis festlegte. Denn im Westen Deutschlands gehen viele Kinder gleich zum Allgemeinmediziner.

zur Startseite