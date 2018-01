Wie viele Arbeitslose gibt es? Die Arbeitslosenquote im Kreis Bautzen sinkt. Doch an den Zahlen gibt es immer wieder Zweifel. Zu Recht?

Bautzen. Auch die neuesten Arbeitsmarktzahlen aus den Kreisen Bautzen und Görlitz lesen sich positiv: Reichlich 20 000 Arbeitslose meldete der Agenturbezirk für den Dezember, fast 2 700 weniger als noch im Jahr davor – ein Rückgang um 11,8 Prozent. Aber sind damit tatsächlich alle erfasst, die in der Region ohne Job sind? Die SZ hat sich die Statistik genauer angeschaut.

Wer wird in der Statistik als arbeitslos erfasst?

Wer als arbeitslos gilt, das ist im Sozialgesetzbuch genau definiert. In diesem Sinne sind das alle Menschen im erwerbsfähigen Alter, die gar nicht oder weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten, gleichzeitig eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung suchen und für die Jobvermittlung durch die Arbeitsagentur verfügbar sind.

Fehlen in der offiziellen Statistik Menschen, die keine Arbeit haben?

Ja. Zum Beispiel alle, denen die Arbeitsagentur derzeit eine Wiedereingliederung in den Beruf fördert, und auch Arbeitslose, die über 58 Jahre alt sind und mehr als ein Jahr kein Jobangebot bekommen haben. Hinzu kommen Arbeitslose, denen die Agentur eine Qualifizierung fördert, die gerade in Ein-Euro-Jobs beschäftigt sind, und Arbeitslose, die länger als sechs Wochen krankgeschrieben sind. Das waren Ende Dezember in den Kreisen Bautzen und Görlitz noch einmal insgesamt mehr als 6 000 Menschen, die in der offiziellen Arbeitslosenstatistik erst einmal nicht auftauchen. Unterschlagen wird diese Zahl aber nicht. Die Arbeitsagentur erfasst sie unter dem Begriff „Unterbeschäftigung“.

Wie ändert sich die Quote, wenn man alle ohne Arbeit einrechnet?

Rechnet man alle zusammen, kommt man auf insgesamt 26 211 Erwerbsfähige ohne Arbeit – eine Quote von 9,1 Prozent, also 2 Prozent mehr als die offiziell gemeldete Arbeitslosenquote von 7,1 Prozent.

Wie wirken sich die Flüchtlingszahlen auf die Arbeitslosenquote aus?

Im Dezember waren im Agenturbezirk 529 Flüchtlinge mit Aufenthaltsstatus als arbeitslos erfasst, 43 mehr als noch im November. Sie machen 2,6 Prozent aller Arbeitslosen aus. Die angegebene Zahl ist im Grunde zu niedrig. Denn das Gros der arbeitslosen Flüchtlinge befindet sich in Sprach- und Eingliederungskursen und gilt damit nicht als arbeitslos.

Wer gilt als arbeitsuchend, und wie verändert das den Blick auf die Zahlen?

Um das Bild abzurunden, ist auch der Blick auf die Kategorie „arbeitsuchend“ notwendig. Unter diesem Begriff werden die Arbeitslosen, die Unterbeschäftigten und zusätzlich all jene zusammengefasst, die die Arbeitsagentur um die Vermittlung eines Jobs gebeten haben. Hier standen im Dezember nicht nur die reichlich 20 000 offiziell als arbeitslos Gemeldeten, sondern insgesamt mehr als 30 500 Männer und Frauen im erwerbsfähigen Alter. Allerdings ist hier Vorsicht geboten, denn es sind zum Beispiel auch Menschen erfasst, die Arbeit haben, sich aber beruflich verändern wollen und die Agentur deshalb um Stellenangebote gebeten haben.

Gibt es Arbeitslose, die überhaupt nicht statistisch erfasst werden?

Ja. Arbeitslose, die keine staatliche Hilfe in Anspruch nehmen und sich gar nicht bei der Arbeitsagentur melden, Leute etwa, die von einer Erbschaft oder anderweitigem Geld leben. Auch Menschen, die über Jahre nicht bereit sind, eine Arbeit anzunehmen, werden irgendwann nicht mehr erfasst.

Lässt sich die Plausibilität der Arbeitslosenstatistik prüfen?

Dass die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis sinkt, könnte zum Beispiel daran liegen, dass immer mehr Arbeitslose das Rentenalter erreichen und in der Statistik nicht mehr gezählt werden. Es gibt heute aber auch tatsächlich wieder mehr Jobs: Das lässt sich an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ablesen, also daran, wie viele Menschen eine reguläre Arbeit haben. Im Sommer 2017 waren das im Kreis Bautzen über 112 000 Menschen – fast 4 000 mehr als noch vor drei Jahren. Und: Die Arbeitsagentur hat in den Kreisen Bautzen und Görlitz gegenwärtig 4 500 freie Stellen anzubieten.

