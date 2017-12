Wie viele Arbeitslose es wirklich gibt Die Arbeitslosenquote im Landkreis sinkt. Doch an den Zahlen gibt es immer wieder Zweifel. Zurecht?

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Region ist auf dem Weg in die Vollbeschäftigung: 5,2 Prozent Arbeitslose meldete die Arbeitsagentur Pirna für November im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und damit die niedrigste November-Quote seit 1990. Aber sind damit tatsächlich alle Menschen erfasst, die im Landkreis ohne Job sind? Die SZ hat sich die Statistik genauer angeschaut.

Wer wird in der Statistik als arbeitslos erfasst?

Wer als arbeitslos gilt, das legt nicht die Arbeitsagentur fest, sondern der Gesetzgeber. Der Begriff ist im Sozialgesetzbuch (SGB III §16) definiert. Arbeitslos in diesem Sinne sind alle Menschen im erwerbsfähigen Alter, die gar nicht oder weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten, gleichzeitig eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung suchen und für die Jobvermittlung durch die Arbeitsagentur sofort verfügbar sind. Das waren Ende November im Landkreis genau 6 558 Menschen.

Fehlen in dieser Statistik Menschen, die keine Arbeit haben?

Ja. Zum Beispiel alle, denen die Arbeitsagentur derzeit eine Wiedereingliederung in den Beruf fördert und auch Arbeitslose, die über 58 Jahre alt sind und mehr als ein Jahr kein Jobangebot bekommen haben. Diese beiden Gruppen sind als „arbeitslos im weiteren Sinne“ definiert und umfassten Ende November 661 Menschen. Hinzu kommen Arbeitslose, denen die Agentur eine Qualifizierung fördert, die in Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs) beschäftigt sind und auch Arbeitslose, die länger als sechs Wochen krankgeschrieben sind. Das waren Ende November im Landkreis noch einmal insgesamt 1 866 Menschen, die in der offiziellen Arbeitslosenstatistik nicht auftauchen. Unterschlagen wird diese Zahl aber nicht. Die Arbeitsagentur erfasst sie unter dem Begriff „Unterbeschäftigung“.

Wie ändert sich die Quote, wenn man alle ohne Arbeit einrechnet?

Rechnet man alles zusammen und nimmt noch jene hinzu, deren Selbstständigkeit oder Altersteilzeit die Arbeitsagentur fördert (insgesamt 74 Personen), kommt man Ende November auf insgesamt 9 159 Arbeitslose und Unterbeschäftigte im Landkreis. Die sogenannte Unterbeschäftigungsquote liegt damit bei 7,1 Prozent, also knapp zwei Prozentpunkte höher als die offiziell ausgewiesene Arbeitslosenquote.

Was sagen die Zahlen zur Unterbeschäftigung aus?

Auffallend ist, dass die Quote der Unterbeschäftigung in den vergangenen Monaten fast genau parallel zur Arbeitslosenquote sinkt. Daraus ergibt sich eine wichtige Erkenntnis, nämlich dass die Agentur nicht auf Teufel komm raus versucht, Arbeitslose aus der öffentlichkeitswirksamen Arbeitslosigkeitsstatik verschwinden zu lassen, indem sie sie in die Unterbeschäftigung drückt. Zum Beispiel mit dem Zwang zu fragwürdigen Gruppen-Kursen. In den 2000er-Jahren war das noch anders. Inzwischen ist das Zustandekommen der Statistik aber wesentlich transparenter, Trickserei würde schneller auffallen.

Wie wirken sich die Flüchtlingszahlen auf die Arbeitslosenquote aus?

Im November waren im Landkreis 179 anerkannte Flüchtlinge als arbeitslos erfasst, das sind 2,7 Prozent aller Arbeitslosen. Flüchtlinge sind in der Statistik also praktisch zu vernachlässigen. Für Migranten ist es aber nach wie vor extrem schwer, in Arbeit zu kommen. Daher wirkt die angegebene Zahl zu niedrig. Und das ist sie im Grunde auch. Denn das Gros der arbeitslosen anerkannten Flüchtlinge befindet sich in Sprach- und Eingliederungskursen und gilt damit nicht als arbeitslos und auch nicht als unterbeschäftigt. Man findet sie in einer weiteren statistischen Kategorie: „arbeitsuchend“. Hier tauchen 516 anerkannte Flüchtlinge auf.

Wer gilt als arbeitsuchend und wie verändert das den Blick auf die Zahlen?

Um das Bild zur Arbeitslosenstatistik abzurunden, ist der Blick auf die Kategorie „arbeitsuchend“ notwendig. Unter diesem Begriff werden die Arbeitslosen, die Unterbeschäftigten und zusätzlich all jene zusammengefasst, die die Arbeitsagentur um die Vermittlung eines Jobs gebeten haben. Die Kategorie „arbeitsuchend“ umfasst im November alles in allem 13 043 Menschen im Landkreis. Bei der Interpretation dieser Zahl ist allerdings Vorsicht geboten, denn jetzt sind zum Beispiel auch Menschen mit erfasst, die sich beruflich verändern und deshalb Stellenangebote von der Agentur haben wollen – und so lange ganz normal in ihrem bisherigen Job weiterarbeiten.

Gibt es Arbeitslose, die überhaupt nicht statistisch erfasst werden?

Ja. Arbeitslose, die keine staatliche Hilfe in Anspruch nehmen und sich bei der Arbeitsagentur auch nicht registrieren lassen, fallen ganz aus der Statistik. Leute etwa, die von einer Erbschaft leben oder sich darauf verlassen, dass ein anderer sie alimentiert. Auch Menschen, die über Jahre absolut nicht bereit sind, eine Arbeit anzunehmen, werden irgendwann nicht mehr erfasst. Daraus ergibt sich eine sogenannte stille Reserve von Menschen, die dem Arbeitsmarkt theoretisch zur Verfügung stehen könnten.

Wie hoch diese stille Reserve ist, weiß die Arbeitsagentur nicht. „Wer nicht irgendwie mit uns in Kontakt kommt, den können wir auch nicht erfassen“, sagt die Pirnaer Agentursprecherin Iris Hoffmann.

Lässt sich die Plausibilität der Arbeitslosenstatistik prüfen?

Dass es immer weniger Arbeitslose im Landkreis gibt, könnte ja zum Beispiel daran liegen, dass immer mehr von ihnen das Rentenalter erreichen und damit weg sind aus der Statistik. Solche möglichen Effekte kann man gegenprüfen, indem man sich anschaut, wie sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis entwickelt, wie viele Menschen also Arbeit haben. Im März 2012 waren das rund 71 000, im März 2017 rund 76 500. Es gibt also wirklich mehr Jobs.

Fazit: Wird bei den Arbeitslosenzahlen tatsächlich getrickst?

Das bleibt eine Frage der Interpretation. Die Arbeitsagentur muss sich beim Erstellen ihrer Statistik an die gesetzliche Definition von „arbeitslos“ halten. Dass damit bei Weitem nicht alle unbeschäftigten Menschen im arbeitsfähigen Alter erfasst werden, hat die SZ-Analyse gezeigt. Der Vorwurf, die Arbeitsagentur würde Arbeitslose verstecken, greift trotzdem zu kurz. Denn indem sie Unterbeschäftigung und Zahlen zu Arbeitsuchenden öffentlich macht, rückt sie die Statistik selbst gerade. Im Grunde ist das alles sehr transparent – man muss nur wissen, wo man die Zahlen suchen muss – und wie man sie interpretieren kann.

