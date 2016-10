Wie viel sollen Trauernde bezahlen? Olbersdorfs Gemeinderäte haben eine neue Friedhofsgebührenordnung beschlossen. Nutzer müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Die Trauerhalle auf dem Olbersdorfer Friedhof könnte wegen der Kosten bald weniger genutzt werden. © Matthias Weber

Können 160 Euro eine Trauergemeinde davon abhalten, die Trauerhalle auf dem Olbersdorfer Friedhof zu benutzen? Diese Frage mussten sich die Olbersdorfer Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung stellen, als sie die Friedhofsgebühren für die nächsten fünf Jahre beschließen sollten. Geht es nach dem Olbersdorfer Friedhofsmeister Ralf Weise, gibt es auf diese Frage nur eine Antwort: Ja. „Die Leute werden künftig bei Trauerfeiern auf die Trauerhalle verzichten. Die Tendenz dorthin ist heute schon erkennbar“, erklärte Ralf Weise in der Ratssitzung.

Doch mit dieser absoluten Meinung stand der Friedhofsmeister – bei allen Bedenken auch aufseiten der Gemeinderäte – ziemlich allein da. Denn bislang schießt die Gemeinde im Bereich Friedhofswesen laut Kämmerer Frank Müller jährlich eine Summe in Höhe von etwa 25000 Euro zu. Ein Teil dieses Geldes fließt auch in die Trauerhalle. Bei der Diskussion zu den Friedhofsgebühren für den Zeitraum von 2017 bis 2021 haben darum auch Überlegungen eine Rolle gespielt, wie die Gemeinde beim Friedhof kostendeckender arbeiten kann, um den Zuschuss zu verringern. Hintergrund der Diskussion ist, dass die letzte Kalkulation für den kommunalen Friedhof und die Trauerhalle, die ebenfalls der Gemeinde gehört, im Jahr 2002 erfolgt ist.

Auf Grundlage dieser alten Kalkulation hat ein Dresdner Kommunalberatungsunternehmen anhand der Kosten im Zeitraum 2012 bis 2015 Nachberechnungen durchgeführt und festgestellt: In vielen Bereichen sind die Kosten durch die Einnahmen nicht gedeckt. Diese sogenannten Kostenunterdeckungen könnten jedoch nun nicht einfach als Aufwendungen in die Gebührenkalkulationen eingestellt werden, erklärte Jenny Kolbe vom Kommunalberatungsunternehmen den Gemeinderäten. „Mit Ausnahme der Grabnutzungsgebühren und der Gebühr für die allgemeine Friedhofsunterhaltung wurden bei der Festsetzung im Jahr 2002 keine kostendeckenden Gebühren erhoben“, so Jenny Kolbe. Es handelt sich also bei den betroffenen Gebührenarten um gewollte Kostenunterdeckungen. Diese dürfen nicht ausgeglichen werden.“

Was vor 14 Jahren vielleicht noch kein Problem war, ist es heute, wo Olbersdorf nach Einsparmöglichkeiten suchen muss, dagegen schon. Das sieht man auch beim Dresdner Kommunalberatungsunternehmen so: „Die Grundlagen der damaligen Kalkulation stimmen mit denen von heute nicht mehr überein“, sagt Jenny Kolbe. In der nun beschlossenen Friedhofsgebührenordnung sind diese Grundlagen an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Das heißt jedoch nicht, dass nun in allen Bereichen mehr zu zahlen ist: Während das auf die Gebühren für die Trauerhalle zutrifft, gibt es bei den Bestattungsgebühren und den Friedhofsunterhaltungsgebühren nur in einigen Teilbereichen Erhöhungen. In anderen Teilbereichen wurden dagegen die Gebühren gesenkt. Auch finden sich in der neuen Gebührenordnung Gebühren für Angebote und Leistungen, die bislang keine Rolle spielten – Beispiele dafür sind Gebühren für Familiengrabanlagen oder Urnengemeinschaftsanlagen.

Bis auf die Benutzungsgebühr für die Trauerhalle gab es im Olbersdorfer Gemeinderat kaum Diskussion über die von dem Kommunalberatungsunternehmen vorgestellte Kalkulation. Die dort vorgeschlagene Erhöhung von bisher 100 Euro auf 225 Euro erschien vielen Gemeinderäten als zu gering. Zumal die Gebühr inklusive aller notwendigen Serviceleistungen in der Kalkulation mit rund 385 Euro angegeben wurde. Nicht nur Gemeinderat Matthias Frei (UBL) plädierte darum für die höhere Gebühr.

„Ich bin dafür, dass wir nah an die Kostendeckung herangehen. Darum bin ich für eine höhere Gebühr“, so Frei. Die anderen Gemeinderäte sahen das in der Mehrheit genauso, sodass die Benutzungsgebühr für die Trauerhalle am Ende mit 385 Euro festgesetzt wurde.

An Olbersdorfs Friedhofsmeister Ralf Weise und seinen Mitarbeitern wird es nun liegen, den Trauernden in Zukunft wohl vor allem die Höhe dieser neuen Gebühr ordentlich zu erklären. Denn, dass die Nutzung der Trauerhalle zurückgeht, das wollen weder die Gemeinderäte noch die Verwaltung.

Sollte es dennoch dazu kommen, so will sich der Gemeinderat im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulation noch einmal mit diesem Thema auseinandersetzen, hieß es in der Sitzung. Schließlich kann die Benutzungsgebühr für die Trauerhalle auch wieder gesenkt werden.

