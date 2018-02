Wie viel Lärm herrscht in Löbau? Eine Richtlinie der EU ist Grundlage für die Ermittlung des Lärmpegels durch die Stadt. Zu den lauteren Stellen gehört die neue B 178.

Wie viel Lärm in Löbau herrscht, hat die Stadt ermitteln lassen. An der neuen B 178 wurden bis zu 70 Dezibel gemessen. © Archivfoto: Matthias Weber

Löbau. Die Stadt hat jetzt ermittelt, wie hoch der Lärmpegel im Stadtgebiet ist. Grundlage ist eine Umgebungslärmrichtlinie der Europäischen Union. Sie gilt seit 2007. Wie das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mitteilt, sollen in fünfjährigem Turnus Lärmkarten für Ballungsräume sowie im Einwirkbereich von Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und Großflughäfen erstellt werden. In den Lärmkarten werden die Lärmbelastungen der entsprechenden Geräuschquellen dargestellt und die Zahl der dadurch betroffenen Bewohner ausgewiesen. Die Lärmkarten dienen als Hilfsmittel, um sich einen Überblick über die Geräuschsituation zu verschaffen, so das Landesamt.

Auch in Löbau war es 2017 wieder so weit. Die Ergebnisse der Lärmkartierung liegen jetzt vor, teilt Marcus Scholz, Pressesprecher des Löbauer Rathauses, mit. 60 Dezibel entsprechen ungefähr der Lautstärke eines Rasenmähers. Aus den Unterlagen geht hervor, dass zum Beispiel direkt an der neuen B 178 nachts 65 bis 70 Dezibel gemessen wurden. An der Äußeren Bautzner sind es zum Beispiel 60 bis 65. Ab 65 Dezibel sprechen Experten von einem erhöhten Risiko zum Beispiel für Herz-Kreislauferkrankungen. Interessierte können sich die Ergebnisse im Einzelnen im Internet ansehen. Auch bei der Stadtverwaltung ist die Einsicht möglich, und zwar beim Sachbereich Stadtplanung im Technischen Rathaus in der Johannisstraße. (SZ)

www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme

