Wie viel kostet der Tag der Sachsen? Der Stadtrat schickt Riesa ins Rennen um das Volksfest. Vor der Abstimmung hatten die Räte Fakten, Idee und Kalkulationen gefordert. Die liegen der SZ nun vor.

Lottofee Franziska Reichenbacher übergibt beim Tag der Sachsen 1999 einen Scheck an Bürgermeister Manfred Mütsch. Die Spende über 2000 DM war für die Sanierung der Schlosskirche Jahnishausen gedacht. © André Wirsig/Archiv

Der Stadtrat will, dass der Tag der Sachsen 2019 in Riesa gefeiert wird (SZ berichtete). Doch auf welcher Basis haben sich die Stadträte eigentlich ihre Meinung gebildet? Die Antwort lautet: mit einem mehrseitigen Konzept. Dieses hatte die Verwaltung im Vorfeld der Abstimmung auf Wunsch der Stadträte erarbeitet. Die SZ beantwortet damit nun die drängendsten Fragen zur geplanten Bewerbung.

Welche Ideen gibt es bislang?

Alle Veranstaltungen im Festjahr 2019 sollen Bezug auf die Ersterwähnung Riesas vor 900 Jahre nehmen – so auch der Tag der Sachsen. Daher möchte die Stadtverwaltung das Kloster als Geburtsort der Stadt gern in den Mittelpunkt stellen. Denkbar wären dort ein altertümlicher Markt (Riesa vor 900 Jahren), Klosterführungen oder Theateraufführungen mit Szenen aus der Stadtgeschichte. Als weitere Ideen nennt das Rathaus: Schaufelraddampfer-Fahrten, Präsentation der Partnerstädte oder Drachenboot-Rennen.

Wird der Tag der Sachsen gemeinsam mit Strehla ausgerichtet?

Diese Idee ist vom Tisch. In der letzten Stadtratsdebatte spielte Strehla überhaupt keine Rolle mehr. Zum einen hat die Geschäftsstelle „Tag der Sachsen“ mitgeteilt, dass Zuschüsse bei einer gemeinsamen Ausrichtung von zwei Städten nur einmal fließen, zum anderen würden so zusätzliche Kosten durch Busshuttle, Beschilderung, dezentrales Parkkonzept etc. entstehen. Auch die Polizei hält ein Festgebiet, das sich über zwei Städte erstreckt, aus Sicherheitsgründen für keine gute Idee.

Wie viel kostet der Tag der Sachsen in Riesa?

Im Vorfeld der letzten Stadtratssitzung hatte vor allem eine Person viel zu tun: Kämmerin Kerstin Köhler. Sie hat sich bei Städten informiert, die bereits Ausrichter waren, und eine erste Kalkulation aufgestellt. Danach könnte der Tag der Sachsen in Riesa rund 1,6 Millionen Euro kosten. Die drei größten Posten: Shuttlebusse/Verkehrsleitsystem (200 000 Euro), Strom/Wasser/Reinigung/Toiletten (300 000 Euro) und Personal (150 000 Euro). Den Kosten stehen rund 725 000 Euro Einnahmen gegenüber, etwa durch Spenden/Sponsoring (200 000 Euro) oder Standgebühren (125 000 Euro). Riesaer Händler sollen bei Letzteren günstiger wegkommen. Bliebe eine Differenz von 835 000 Euro, die die Stadt aus eigener Kraft aufbringen muss. Rund eine halbe Million Euro reicht der Freistaat zusätzlich für Baumaßnahmen, die für den Tag der Sachsen wichtig sind, an die Ausrichter aus – etwa für Parkplätze oder Straßen. Ein 20-prozentiger Eigenanteil muss allerdings aus dem Stadthaushalt kommen.

Wie viele Betten stehen zur Verfügung?

In Riesa und im Umkreis von 15 Kilometern gibt es laut Stadtverwaltung 977 Betten in Hotels und Pensionen. Dazu kommen drei Campingplätze/Wohnmobilstellplätze und 240 Betten in privaten Quartieren. Massenquartiere können in neun Riesaer Schulen und ebenso vielen Turnhallen eingerichtet werden. Damit kämen noch einmal 3 150 Schlafplätze dazu.

Welche Slogans schweben den Organisatoren vor?

Auch über Slogans für den Tag der Sachsen hat sich die Stadtverwaltung schon Gedanken gemacht. Darunter: „Fatsche. In Riesa“, „Leben und arbeiten. In Riesa“, „Unsere Stadt. Ihre Zukunft. In Riesa“ oder „Leben an der Elbe. In vollen Zügen. In Riesa“. Weitere Vorschläge können schon jetzt per Mail an stadtmarketing@stadt-riesa geschickt werden. Löbau, wo der Tag der Sachsen 2017 stattfindet, hat sich den Slogan: „Mit Volldampf nach Löbau“ gegeben.

Wer soll sich um die Umsetzung des Konzeptes kümmern?

Veranstalter wäre offiziell die Stadt Riesa. Mit der Ausrichtung würde das Rathaus aber gern die FVG (Förder- und Verwaltungsgesellschaft Riesa) betrauen. Die städtische Tochtergesellschaft würde ein Projektbüro für den Tag der Sachsen einrichten. Dafür müsste auch das Personal aufgestockt werden. Gebraucht würden dann: ein Mitarbeiter, der zwei Jahre lang die Projektleitung unterstützt, sowie drei Sachbearbeiter, die ein beziehungsweise ein halbes Jahr lang mit dabei sind. Angestellt würden die Mitarbeiter direkt bei der FVG.

Wie geht es jetzt weiter?

Bis Mittwoch, 31. Mai, muss die Stadtverwaltung die Bewerbung in der Staatskanzlei in Dresden einreichen. Ab dem 1. Juni ist dann auch klar, ob es weitere Anwärter gibt. Voraussichtlich schon im Juni oder Juli besucht das Kuratorium die Bewerberstädte. Zum Tag der Sachsen 2017 in Löbau Anfang September wird verkündet, ob Riesa den Zuschlag erhält.

