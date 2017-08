Wie viel Geld bekommt der Sport? Seit 1. August gilt die neue Förderrichtlinie. Eine Generation sportelt nun günstiger.

Die Stadt investiert in die Sportstätten. © Symbolfoto: dpa

Fast 100 000 Dresdner und damit jeder fünfte Einwohner ist Mitglied in einem der rund 390 Sportvereine der Stadt. Sport ist ein wichtiges Thema und damit auch dessen Finanzierung. In einer SPD-Veranstaltung unter dem Motto „Sport im Dresdner Osten“ informierte Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) über die neue Sportförderrichtlinie.

Seit 1. August ist sie in Kraft. Vereine mit vielen Mitgliedern über 50 Jahre bekommen nun eine Ermäßigung, wenn sie sich in eine Sportstätte der Stadt einmieten. Bisher gab es diese Ermäßigung nur, wenn mindestens 20 Prozent der Mitglieder Kinder sind. Künftig werden auch die älteren Mitglieder gerechnet. Die Vereine sind in unterschiedliche Tarifgruppen eingeteilt, zahlen entweder acht, 16, 40 oder 100 Prozent der Kosten, wenn sie beispielsweise eine Halle zum Training nutzen. Bisher waren 204 Vereine in der günstigsten Kategorie, jetzt sind es rund 340.

Die Stadt investiert kräftig in die Sportstätten. So bekommt unter anderem die Anlage auf der Tolkewitzer Straße rund 22 000 Euro für die Sanierung, der FV Laubegast erhält rund 300 000 Euro für einen neuen Kunstrasenplatz. Das Bootshaus am Laubegaster Ufer wird für 270 000 Euro saniert. (SZ/jv)

zur Startseite