Wie viel dürfen Polizisten riskieren? Das Video einer Verfolgungsjagd auf der A 4 wirft Fragen auf. Polizeisprecher Thomas Knaup erklärt das Vorgehen.

Eine Szene aus dem Polizeivideo: Die Polizei verfolgt einen flüchtenden Fahrer. Der verliert die Kontrolle. Der Audi schleudert und prallt gegen einen Van, in den eine Familie mit drei Kindern sitzt. Der Van überschlägt sich. © Polizei

Es ist nicht der Dreh für einen spektakulären Actionfilm: Die dramatischen Szenen einer Verfolgungsjagd sind real – aufgenommen am 10. Februar dieses Jahres frühmorgens auf der A 4 östlich von Bautzen. Die Beamten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) der Polizeidirektion Görlitz halten mit einer im Streifenwagen installierten Kamera fest, wie sie einen flüchtenden Straftäter in Richtung Grenze verfolgen, rasant mit bis zu 240 Stundenkilometern durch den morgendlichen Verkehr, mit mehreren Spurwechseln, über den schmalen Standstreifen bis hin zum gefährlichen Finale: Der flüchtende Audi-Fahrer verliert die Kontrolle, der Audi gerät ins Schleudern und prallt gegen einen Van, in dem eine Familie mit drei Kindern sitzt. Der Van überschlägt sich. „Wie durch ein Wunder“, so wird es später heißen, bleibt die Familie weitgehend unverletzt.

Seit voriger Woche ist das Video öffentlich, nachdem es als wichtiges Beweismittel im Gerichtsprozess gegen den polnischen Fahrer gezeigt wurde. Seitdem reißen die Diskussionen darüber nicht ab: War die lebensgefährliche Verfolgung notwendig? Musste das sein? Ist ein gestohlenes Auto es wert, Menschenleben aufs Spiel zu setzten? Die SZ hat das den Sprecher der Görlitzer Polizeidirektion, Thomas Knaup, gefragt.

Herr Knaup, die Verfolgungsjagd hätte tödlich enden können– auch für eine völlig unbeteiligte Familie. Hatten Ihre Kollegen das überhaupt im Blick?

Selbstverständlich. Der Unfall war aber die direkte Folge des Verhaltens des Geflüchteten. Der später gefasste Täter hat nicht angehalten, als ihn die Polizisten dazu aufgefordert hatten. Sein Missachten der Zeichen und Weisungen der Polizisten ist die Ursache für alle weiteren Geschehnisse, die auf dem Video zu sehen sind.

Aber sind solche Verfolgungen nicht immer ein Unfallrisiko? Eben auch für Unbeteiligte und genauso für die Beamten im Polizeifahrzeug selbst?

Solche Einsatzfahrten, besonders Nacheilen oder Verfolgungen, beinhalten in der Tat auch für die handelnden Polizisten immer ein gewisses Maß an Risiko. Kriminelle handeln oft ohne Rücksicht auf Verluste und nehmen billigend in Kauf, dass Polizisten oder Unbeteiligte zu Schaden kommen. Der Polizeiberuf ist auch genau darum kein Beruf wie jeder andere.

Aber wo ist da die Grenze? Hätten die Beamten nicht auch sagen können, das ist zu riskant, den lassen wir fahren?

Diese Entscheidung wird immer von den jeweiligen Beamten vor Ort getroffen. Der Maßstab für alle polizeilichen Handlungen ist dabei immer die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Das höchste Gut ist die Gesundheit und das Leben eines Menschen. Auch jeder Polizist möchte nach dem Einsatz gesund und wohlbehalten zu seiner Familie zurückkehren.

Hätte es zu dieser Verfolgungsjagd auch Alternativen gegeben? Welche Möglichkeiten haben Polizeibeamte überhaupt, eines flüchtenden Straftäters habhaft zu werden?

Die Polizei verfügt da über eine Reihe von Möglichkeiten. Es ist dabei immer im konkreten Einzelfall zu prüfen, welches Mittel zielführend und verhältnismäßig ist. Bei Verfolgungsfahrten könnte beispielsweise durch andere Einsatzfahrzeuge ein künstlicher Stau erzeugt werden. Oder es können Stopp-Sticks, eine Art moderner Nagelgurt, als technische Sperren eingesetzt werden.

Links zum Thema Das Ende einer Verfolgungsjagd

Das ist in diesem Fall nicht geschehen.

Darüber lässt sich im Nachhinein nicht spekulieren. Die Entscheidung, was genau im jeweiligen Moment zu tun ist, treffen die eingesetzten Beamten vor Ort. Sie treffen sie auf Grundlage der ihnen in diesem Moment zur Verfügung stehenden Informationen und unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit.

Wer trägt am Ende die Verantwortung für das, was während eines solchen Polizeieinsatzes geschieht?

Jeder Beamte ist für sein Tun und Handeln selbst verantwortlich.

Werden Polizeibeamte auf solche Situationen trainiert?

Ja. Die sächsische Polizei bietet den Bediensteten die Möglichkeit, sich beispielsweise im Rahmen von Fahrsicherheitstrainings oder anderen speziell zusammengestellten Lehrgängen genau für solche Situationen schulen zu können.

Und wie verhält man sich als unbeteiligter – und ungeschulter – Autofahrer, wenn man in so eine Situation gerät?

Ganz bestimmt ist eine solche Situation für unbeteiligte Autofahrer eine Ausnahme. In Luft auflösen kann sich niemand der Beteiligten. Die Beamten sind aber besonders geschult und wissen, was sie tun. Sie rechnen auch mit Fehlern oder plötzlichen Fahrmanövern anderer. Eine Musterlösung, wie man sich verhalten soll, gibt es nicht. Im konkreten Fall war es richtig, die Spur zu halten und die linke Fahrspur freizumachen. Der Flüchtende will ja so schnell wie nur möglich an den anderen vorbei, die Polizei wird ihm bis zu einem gewissen Grad folgen. Autofahrer, die in eine solche Situation geraten, sollten nicht ruckartig bremsen oder lenken. Sie sollten langsam, vorsichtig und bremsbereit weiterfahren, besonders aufmerksam sein, das Radio leise stellen, um Geräusche besser wahrnehmen zu können und auch den rückwärtigen Verkehr im Auge haben, falls sich weitere Einsatzfahrzeuge nähern sollten.

Gespräch: Jana Ulbrich

zur Startseite