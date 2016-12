Wie viel Dünger darf es sein? Die EU verklagt Deutschland wegen des belasteten Grundwassers. Das spüren auch die Landwirte in Löbau-Zittau und im restlichen Landkreis Görlitz.

Ein Landwirt bringt auf einem Feld Gülle aus. Nicht alle Nitrate, die das Grundwasser belasten, haben ihre Ursache in der Landwirtschaft.

Nitratgehalt des Grundwassers im Landkreis Görlitz

Görlitz. Die Europäische Union macht jetzt Nägel mit Köpfen: Gegen Deutschland läuft eine Klage wegen zu hoher Nitratbelastung im Trinkwasser. Dagegen, so findet Brüssel, müsste die Bundesrepublik mehr tun. In der Tat bewegt sich die Politik in Deutschland schon seit einiger Zeit auf einen besseren Trinkwasserschutz zu.

In der kommenden Woche will der Bund dazu auch neue Festlegungen treffen. Für die Bauern der Region wird das ab kommendem Jahr spürbare Auswirkungen haben. Wie die Lage bei den Nitratwerten überhaupt ist und ob im nächsten Jahr noch so viel Gülle auf Feld und Weiden ausgebracht werden kann, hier im Überblick.

Fünf Fragen und Antworten zu Dünger und Grundwasser zurück 1 von 5 weiter Was ist Nitrat? Nitrate bestehen aus Stickstoff und Sauerstoff. Pflanzen brauchen Stickstoff zum Wachsen. Deshalb finden Nitrate häufig als Dünger Einsatz. In Deutschland und Österreich dürfen höchstens 50 Milligramm Nitrate pro Liter Grundwasser zu finden sein. Bei diesen Grenzwerten sind die Stoffe ungefährlich für den Menschen, aber in höherer Konzentration wirken sie krebserregend. Wie hoch sind derzeit die Nitratwerte im Grundwasser des Landkreises Görlitz? Prinzipiell zählt der Landkreis Görlitz nicht zu den Problemgebieten in Sachsen oder Deutschland. Für den Zeitraum von 2016 bis 2021 steht das Grundwasser im Kreis mit Blick auf den Nitratgehalt unter keiner besonderen Beobachtung, bestätigt Kreissprecherin Marina Michel. „An einzelnen Messstellen treten Überschreitungen des Schwellenwertes auf“, sagt sie. Das heißt konkret, dass die Werte hier 50 Milligramm je Liter überschreiten. So pendelte beispielsweise an einer Messstelle in Ebersbach der Nitratwert immer um diese Grenze herum. Da es sich allerdings um lokal begrenzte Phänomene handelt, führt das nicht zu einer generell negativen Bewertung des Grundwassers, betont Marina Michel. Ist die Landwirtschaft für die höheren Werte verantwortlich? Das kann man so pauschal nicht sagen, denn es gibt viele Faktoren, die den Nitratgehalt im Grundwasser beeinflussen. Hinzu kommt zudem: „Das Grundwasser hat ein langes Gedächtnis“, sagt die Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Geologie und Landwirtschaft des Freistaates, Karin Bernhardt. Das heißt, selbst wenn die Umweltbehörden vor Ort mit Landwirten daran arbeiten, weniger Dünger zu benutzen, zeigt sich das nicht sofort in den Werten. Fakt ist, dass die Art des Bodens, das natürliche Vorkommen von Nitrat, aber eben auch die Landwirtschaft mit natürlichem Dünger wie Gülle oder auch chemisch produziertem Dünger ihren Teil dazu beiträgt. Was kommt auf die Landwirte im kommenden Jahr zu? Da wird es einige Einschränkungen geben. Joachim Häntsch, Vorsitzender des Oberlausitzer Bauernverbandes und Vorstand bei der Berthelsdorfer Agrargenossenschaft, weiß schon jetzt, dass die Bauern 2017 weniger Zeit zum Düngen haben werden. „Das Zeitfenster wird um einen Monat verkürzt“, sagt er. Damit dürfen Gülle & Co. auf Grünland ab der schneefreien Zeit im Frühjahr bis 15.Oktober und auf Ackerland bis 30.September ausgefahren werden. „Da werden wir wohl mehr in der Nacht fahren müssen, damit wir alle Flächen schaffen“, sagt Häntsch. Zudem sei vorgeschrieben, dass insgesamt weniger Dünger pro Hektar genutzt werden darf, so Häntsch. Die Bauern befürchten zumindest, dass ihnen diese Vorgabe in schwierigen Jahren vor allem bei proteinhaltigen Getreidesorten zu schaffen machen könnte. Generell aber gilt: „Wir düngen ja jetzt schon nur so viel, wie es nötig ist, schließlich kostet das ziemlich viel Geld“, sagt Häntsch. Leider, so bedauert er, falle für die Bauern nicht positiv ins Gewicht, wenn sie Stickstoffbinder für ihre Dünger nutzen. Diese sorgen dafür, dass die Nährstoffe bei der Pflanze bleiben und eben nicht sofort ins Grundwasser gehen. Wie liegen Landkreis Görlitz und Freistaat Sachsen im Vergleich zu Deutschland insgesamt? Generell gilt: Dort, wo der Boden intensiv bewirtschaftet wird und besonders viele Tiere gehalten werden, wird eine hohe Nitratbelastung durch Dünger eher zum Problem. Dennoch liegt Sachsen generell sehr weit vorn beim Vergleich der Nitratwerte. Allerdings fallen hier eher nordsächsische Gebiete aus dem Rahmen, zeigen Karten des Freistaates zu diesem Thema. Dennoch arbeiten Politik und Landwirtschaft an einer Eingrenzung des Problems: „Es gibt seit Jahren Kooperationen zum Grundwasserschutz, die auch Erfolg bringen“, berichtet Karin Bernhardt vom LfULG. Gemeinsam mit den Landwirten werde dabei erarbeitet, wie in den kritischen Gebieten eine Verbesserung der Nitratwerte im Grundwasser erreicht werden kann.

