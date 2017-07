Wie verstrahlt ist Pirna? Das Rathaus lässt von Experten die Auswirkungen von Handy und Co. messen. Die Ergebnisse sind sehr interessant.

Eine Feldstärke-Messung ergab, dass im Raum Pirna keinerlei vorgegebene Grenzwerte erreicht oder gar überschritten werden. © dpa

Von Mobilfunk-Sendemasten in Pirna ausgehende Funkwellen und elektromagnetische Felder sind offenkundig gesundheitlich unbedenklich. Eine aktuelle, sogenannte Feldstärke-Messung ergab jetzt, dass im Raum Pirna keinerlei vorgegebene Grenzwerte erreicht oder gar überschritten werden. Nach Auskunft des Rathauses erfülle die Stadt sogar die Vorgaben der strengsten in Deutschland geltenden Anforderungen. Basis für die aktuelle Messung ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes von 2013. Die Richter hatten vor vier Jahren erklärt, dass das Internet mittlerweile zur Lebensgrundlage von Privatpersonen gehöre. Um allerdings überall Internet anbieten zu können, bedürfe es nach Aussage der Stadt Mobilfunkdienste, die über Sendemasten Signale in Form von unsichtbaren Funkwellen und elektromagnetischen Feldern erzeugten. Diese Felder lassen sich unter anderem anhand ihrer Stärke beschreiben. Nach Auskunft der Stadt sei es nach wie vor umstritten, ob und gegebenenfalls welche gesundheitlichen Schäden Mobilfunkwellen auf den menschlichen Körper haben. Um abzuklären, ob Pirnas Werte im unbedenklichen Bereich liegen, ließ Pirna vor einiger Zeit die Feldstärke von einer Fachfirma messen. (SZ/mö)

zur Startseite