Wie verläuft eine Darmspiegelung? Um Darmkrebs und -vorsorge geht es beim nächsten SZ-Gesundheitsforum am 21. Juni im Krankenhaus Bischofswerda.

Dr. Dirk Heimerl ist Oberarzt in der Medizinischen Klinik des Krankenhauses Bischofswerda. © Ingolf Reinsch

Darm mit Charme – spätestens seit dem Erfolg des Buches von Giulia Enders sollte man glauben, dass die Bevölkerung über das Thema aufgeklärt ist. Sie ist es aber nicht, wie der Blick auf die Statistik zeigt: Nur etwa jeder Fünfte, der Anspruch auf eine von der Krankenkasse bezahlte Darmspiegelung hat, nutzt diese Möglichkeit, sagt Dr. Dirk Heimerl, Oberarzt in der Medizinischen Klinik des Bischofswerdaer Krankenhauses. Aufzuklären, Vorbehalte abzubauen, den Patienten Ängste zu nehmen, sei daher Aufgabe der Mediziner.

Die SZ und die Oberlausitz Kliniken gGmbH nehmen sich diesem Anliegen an und widmen ihr nächstes gemeinsames Gesundheitsforum in Bischofswerda den Themen Darmkrebs und Darmkrebsvorsorge. Dr. Dirk Heimerl, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, wird den Vortrag halten und anschließend die Fragen der Besucher beantworten.

Die Darmspiegelung, sagte der Mediziner vorab im SZ-Gespräch, sei noch immer die effektivste Methode, um Krebs zu diagnostizieren oder besser ihn auszuschließen und damit einem Patienten auf Jahre Sicherheit zu geben. Der Eingriff per Endoskop dauert im Schnitt zwischen 20 und 40 Minuten. Die Ärzte nutzen ihn auch dafür, um beispielsweise Polypen abzutragen, die später mal zum Krebs werden können. Die Methoden sind schonend und risikoarm. Auch bei der Vorbereitung hat sich in den vergangenen Jahren viel für die Patienten verbessert. Um den Dickdarm zu reinigen, müssen sie jetzt erst am Vorabend der Untersuchung einen Liter Abführlösung plus ein bis zwei Liter Wasser trinken. Das Gleiche noch mal am nächsten Morgen.

Darmkrebs gilt als Alterskrankheit

Alternative ist ein jährlicher immunologischer Stuhlbluttest, der seit einigen Monaten Kassenleistung ist. Bei positivem Ergebnis muss gleichwohl eine Darmspiegelung durchgeführt werden, um Gewebeproben entnehmen zu können.

Darmkrebs gilt im Allgemeinen als Alterskrankheit. Ab einem Lebensalter von 55 Jahren übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Darmspiegelung. Aber auch jüngere Menschen können zur Risikogruppe gehören, nämlich dann, wenn bei einem nahen Angehörigen bereits Darmkrebs diagnostiziert worden ist. Die Ärzte raten in so einem Fall zur Darmspiegelung zehn Jahre vor dem Alter, in dem der Krebs festgestellt wurde. Angenommen, der Vater erkrankte im Alter von 55 Jahren an Darmkrebs, dann sollten die Kinder sich bereits im Alter von 45 Jahren einer solchen Vorsorgeuntersuchung unterziehen. Bei jüngeren Patienten kann sie unter Umständen auch mit einer genetischen Untersuchung gekoppelt werden, sagt Dr. Dirk Heimerl. Darüber hinaus sollte man unabhängig vom Lebensalter auch dann unbedingt einen Arzt aufsuchen, wenn man starke Bauchschmerzen oder Blut im Stuhl hat. Rechtzeitig erkannt, sind die Heilungschancen bei Darmkrebs gut.

Nach Brustkrebs bei den Frauen sowie Prostata- und Lungenkrebs bei den Männern kommt Darmkrebs mit am häufigsten vor. Betroffen sind im Allgemeinen mehr Männer als Frauen. Etwa zwei Drittel der Patienten überleben langfristig. Die Ärzte im Bischofswerdaer Krankenhaus nutzen die Vorsorgeuntersuchung auch dazu, bei Männern die Prostata auf eventuelle Auffälligkeiten abzutasten.

SZ-Gesundheitsforum zu Darmkrebs und -vorsorge: 21. Juni, 17 Uhr, Krankenhaus Bischofswerda, Kamenzer Straße 55, Konferenzraum im Kellergeschoss, auch für Menschen im Rollstuhl zu erreichen. Der Eintritt ist frei.

