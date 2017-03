Wie und wo wollen wir einkaufen? In Sebnitz entsteht ein neues Konzept für den Einzelhandel. Dafür ist die Meinung der Einwohner in der Region gefragt.

In Sebnitz ist eine Telefonumfrage zum Thema Einzelhandel geplant. © Steffen Unger

Wenn in den nächsten Tagen das Telefon klingelt und eine freundliche Stimme am anderen Ende nur schnell ein paar Fragen stellen möchte, dann könnte es lohnen, nicht gleich wieder aufzulegen. Ein Beratungsunternehmen startet im Auftrag der Stadt Sebnitz eine Telefonumfrage zum Thema Einzelhandel. Das Ziel ist es, mehr über die Einkaufsvorlieben der Einwohner zu erfahren und welche Angebote sie vermissen. Um ein umfassendes Bild über die Konsumentenhaltung vor Ort zu erlangen, sei es wichtig, dass die angerufenen Haushalte an der Umfrage teilnehmen, heißt es aus dem Sebnitzer Rathaus. Die telefonische Befragung läuft in Sebnitz mit allen Ortsteilen sowie in Bad Schandau, Neustadt, Rathmannsdorf, Porschdorf und Hohnstein. Denn auch die Hinweise von Gästen und potenziellen Kunden aus den umliegenden Kommunen sollen mit einbezogen werden.

Die Ergebnisse der Befragung fließen in ein neues Einzelhandelskonzept für Sebnitz ein. „Das neue Konzept stellt eine wichtige Entscheidungsgrundlage, sowohl für Investoren als auch für die Stadt dar“, erklärt Rathaus-Sprecherin Kerstin Nicklisch. Es soll rechtliche Sicherheit und Transparenz für zukünftige Standortentscheidungen gewährleisten. Ende vergangenen Jahres wurde die Firma BBE Handelsberatung aus Leipzig mit der Erstellung beauftragt. Sie hat bereits im Jahr 2001 ein solches Konzept für die Stadt geliefert. Ausgangspunkt ist eine Analyse der Gegebenheiten vor Ort. Die Mitarbeiter der Handelsberatung suchen dafür die Einzelhändler auf und sehen sich deren Angebote an. Die Nachfrageseite, also die potenzielle Kundschaft, wird durch die telefonische Haushaltsbefragung abgedeckt.

Das Projekt wird vom Gewerbeverein Sebnitz sowie dem Handelsunternehmen Edeka unterstützt und gemeinsam mit der Stadt Sebnitz getragen. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Einzelhandels, der Stadt und des Handelsverbandes Sachsen, begleitet den Prozess. Erste Zwischenergebnisse, auch aus der Haushaltsbefragung, sollen bereits im April vorliegen. (SZ)

