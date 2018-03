Wie umgehen mit drohenden US-Zöllen auf Stahl? Kanzlerin Merkel setzt auf Gespräche mit China über den Abbau des Überangebots. In der Union gibt es schärfere Töne.

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt weiter auf internationale Verhandlungen über einen Abbau von Überkapazitäten auf dem weltweiten Stahlmarkt. Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping sprachen sich nach Angaben der Bundesregierung in einem Telefonat dafür aus, weiter im Rahmen eines entsprechenden Forums der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) an Lösungen zu arbeiten. Merkel und Xi hätten in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer engen multilateralen Zusammenarbeit im Handel betont.

Auf dem globalen Stahlmarkt gibt es hohe Überkapazitäten, die nach Branchenangaben etwa zur Hälfte aus China kommen. Diese Mengen werden zu teils sehr niedrigen Preisen in die Märkte gedrückt. US-Präsident Trump hat nun zum Schutz heimischer Produzenten Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte angekündigt, die in die USA eingeführt werden. Auch die Europäische Union wäre davon betroffen.

Deutschland und die EU wollen in Verhandlungen versuchen, diese Strafzölle noch zu verhindern. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plant am Montag und Dienstag in Washington Gespräche mit Vertretern der US-Regierung. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt sprach sich für ein gemeinsames Vorgehen der EU mit den Vereinigten Staaten gegen China aus. „Natürlich werden wir den Amerikanern auch sagen, dass wir gemeinsame Maßnahmen gegen unfaire Handelspraktiken aus China ergreifen könnten“, sagte der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion. „Die Hebelwirkung wäre eine ungleich größere, weil die wirtschaftliche Macht sich quasi verdoppelt, wenn Nordamerika und Europa zusammenarbeiten.“

Die US-Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium sollen an diesem Freitag in Kraft treten. Offiziell begründet Trump die Maßnahme mit sicherheitspolitischen Interessen. Auch Treffen zwischen EU-Spitzenvertretern und der US-Regierung sind geplant. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte mit Gegenmaßnahmen gedroht.

Die EU-Kommission veröffentlichte jetzt die Liste von US-Produkten, die im Fall eines Handelskonflikts mit neuen Zöllen belegt werden könnten. Zu den Produkten zählen unter anderem Whiskey, Motorräder, Jeans und Tabak. Es sind aber auch Nahrungsmittel oder Stahlprodukte dabei. Die Liste wurde veröffentlicht, um europäischen Firmen die Gelegenheit zu geben, sich zu möglicherweise negativen Auswirkungen bei Vergeltungsmaßnahmen äußern. (dpa)

