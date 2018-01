Wie umgehen mit der Sucht in der Arbeitslosigkeit? Die Diakonie in Weißwasser versucht, Menschen wieder in den Alltag zu integrieren. Allerdings läuft das Projekt 2018 aus.

Karsten Gruschinski, Michael Bachmann, Anett Gathe, Juliane Menzel, Elke Krohnfeld und David Schmidt (von links nach rechts) mit einer Geburtstagsblume für eine Kita. In dem Projekt der Diakonie wird viel gebastelt und später an umliegende Einrichtungen gegeben. © Joachim Rehle

Weißwasser. Wer arbeitslos wird, fühlt sich oftmals nicht mehr gebraucht. Psychische Probleme wie etwa Depressionen schließen sich an. Andere Menschen flüchten vor der harten Realität, fangen etwa an zu trinken oder nehmen Drogen. Bei Elke Krohnfeld aus Weißwasser ist es die Psyche, die ihr Schwierigkeiten bereitet. „Ich bin vom Jobcenter der Maßnahme zugewiesen worden“, erzählt sie dem TAGEBLATT. Hier, bei der Diakonie an der ehemaligen Datey am Braunsteichweg in Weißwasser, so sagt sie, fühle sie sich wieder gebraucht, muss nicht mehr zu Hause sitzen. „Mir hilft die kreative Beschäftigung“, beschreibt sie ihren Alltag, „und es ist allemal besser, als nur nutzlos rumzusitzen.“ In Weißwasser und der näheren Umgebung sei es schlicht nicht einfach für Menschen über 50, eine Arbeit zu finden. Ständiges Bewerbungen-Schreiben, immer wieder Absagen – wenn sich die angeschriebenen überhaupt melden. Das erleben viele Arbeitslose – gerade um Weißwasser und in Ostsachsen. Und ergibt sich mal ein Job, dann heißt es: Kostenlos Probearbeiten, aber nicht wissen, ob man nach dieser Probe-Arbeitszeit auch tatsächlich übernommen werden wird.

„Am häufigsten haben wir es mit Folgen des Alkoholkonsums zu tun“, sagt Projektleiterin Juliane Menzel. Jedoch sei der Missbrauch von Cannabis und vor allem von Crystal längst auch im Alltag von Arbeitslosen angekommen. Mit gleich zwei Projekten ist die Diakonie Görlitz – Hoyerswerda 2017 in Weißwasser angetreten, um Langzeitarbeitslose mit einem Suchthintergrund zu betreuen: Das erste beschäftigt sich mit Menschen, die individuelle, psychosoziale Einschränkungen aufweisen und kaum eine Perspektive haben, wieder einer geregelten Arbeit nachzugehen.

Acht Teilnehmer, so Juliane Menzel weiter, würden jeweils zwei Monate in diesem Projekt betreut. „Voraussetzung dafür ist eine diagnostizierte Krankheit.“ Menschen, die an Depression als einer der häufigsten Erkrankungen leiden, oder aber auch Bürger, die unter Ängsten und Zwängen leiden, die sie in ihrem Alltag einschränken, könnten sich für das Projekt anmelden. „In der Regel werden sie aber vom Jobcenter des Landkreises zugewiesen“, erklärt Juliane Menzel. Dabei sei jedoch einschränkend zu sagen, dass die Mitarbeiter der Diakonie im Rahmen der Maßnahme keine therapeutischen Leistungen anbieten, sondern „unterstützend und helfend agieren“. Es gehe darum, wieder einem geregelten Alltag nachzugehen, morgens aufzustehen und sich letztlich wieder in das Arbeitsleben hineinzufinden. Seit Mai 2017 haben 27 Menschen an der Maßnahme teilgenommen.

Das zweite Projekt dagegen soll einen Weg in ein suchtfreies Erwerbsleben ermöglichen. „Es geht hier um Erwerbslose, die entweder eine Suchterkrankung haben oder bei denen eine vermutet wird“, berichtet Juliane Menzel. Aktuell sind etwa 50 Personen in dieser Maßnahme, die allerdings Ende Mai dieses Jahres ausläuft. „Wichtigste Aufgabe dabei für uns ist, eine klare Tagesstruktur in das Leben der Betroffenen zu bringen, ihnen zu zeigen, dass sie etwas schaffen können, wenn sie am Ball bleiben.“ Viele der Teilnehmer, die ebenfalls vom Jobcenter zur Diakonie geschickt werden, würden isoliert in ihren Wohnungen leben, hätten kaum Kontakt zur Außenwelt. Innerhalb von acht Wochen können sie bei der Diakonie beweisen, dass sie ohne legale oder illegale Drogen durch den Tag kommen. „Dazu machen wir stichprobenartig Tests am Morgen“, sagt die Projektleiterin. Es komme vor, dass einige keinerlei Auffälligkeiten aufweisen, während andere allerdings wieder nach Hause geschickt werden, weil sie beispielsweise am Morgen betrunken zur Einrichtung gekommen sind. „Statistisch gesehen brechen die meisten unserer Teilnehmer die Maßnahme ab oder sind langfristig krankgeschrieben“, sagt Juliane Menzel.

Dass die Angebote ab Juni nicht mehr vom Landkreis finanziert werden, kann bei der Diakonie niemand verstehen. „Wir erkennen die Bedarfe“, erklärt die Koordinatorin, „allerdings sind wir von der Projektförderung abhängig.“ Wie es für Elke Krohnfeld nach der Maßnahme weitergeht, weiß sie heute auch noch nicht. „Es bleibt ein schwieriger Weg“, sagt sie, „in Weißwasser arbeitsmäßig Fuß zu fassen.“ Wer will ihr da widersprechen?

