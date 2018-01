Wie Ulbersdorf durch sein Schloss berühmt werden könnte Reich an Historie ist das Gemäuer auf jeden Fall. Davon könnten jetzt die Einwohner profitieren.

Das Schloss in Ulbersdorf hat etwas Geheimnisvolles an sich. Allerdings ist es bislang nicht gelungen, das Potenzial hinter den Mauern auszunutzen. Das soll sich ändern. © Daniel Schäfer

Mit ersten zaghaften Versuchen soll es gelingen, das Schloss in Ulbersdorf aus dem Schlaf zu wecken. So organisiert Einwohner Roland Döring Führungen durch Schloss und Park. Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) hat die Einwohner aufgerufen, ihre Ideen kundzutun. Und es gibt einige. Können diese umgesetzt werden, würden viele im Ort davon profitieren.

Rainer Schneider aus Ehrenberg hat zum Beispiel vorgeschlagen, ein Deutsches Schreibmuseum im Schloss einzurichten. Materialien und Unterlagen dazu hat er selbst über Jahrzehnte gesammelt und würde diese zur Verfügung stellen. Eine Einwohnerin aus Ulbersdorf verwies auf die Verbindung von Ida von Lüttichau und Richard Wagner und empfahl deshalb Kontakt zu den Wagnerstätten in Graupa aufzunehmen. Der Bürgermeister will nun eine weitere Ideenrunde starten. Ziel ist es, eine Interessengemeinschaft zu gründen, die sich der Zukunft des Schlosses widmet.

Wie das praktisch umgesetzt werden könnte, hatten sich einige Ulbersdorfer im vergangenen Jahr beim Schlossverein in Struppen angeschaut. Dieser stand vor ähnlichen Problemen wie die Ulbersdorfer. Und die Schwierigkeiten sind unübersehbar. In Ulbersdorf sorgt derzeit nur der Schlosskindergarten für Leben im Haus. Von den zehn Türklingeln tragen nur noch fünf einen Namen. Die Wohnungen in den oberen Etagen bereiten Sorgen, da sie lediglich mit Ofenheizung beziehungsweise Nachtspeicheröfen ausgerüstet sind. Sie entsprechen auch sonst nicht den heutigen Standards, sind deshalb kaum vermietbar.

Das weiß Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Doch er weiß auch, dass die städtische Immobilie durchaus ein Juwel werden könnte. Vor allem wegen der Historie. Das Anwesen gehörte einst dem Ulbersdorfer Rittergutsbesitzer Wolf Adam von Lüttichau, und der war verheiratet mit Ida von Lüttichau (1798-1856), einer der bedeutendsten Frauen der Romantik, die kulturell sehr engagiert war. Sie wohnte im Schloss und war eng mit Richard Wagner, Carl Maria von Weber und Carl Gustav Carus befreundet.

Die Ulbersdorfer wissen um die Geschichte des Schlosses und um die Bedeutung für ihren Ort. Deshalb haben einige bereits angepackt. So wurde die Trennwand im großen Saal entfernt. Hinter der Wand verbargen sich auch zwei Fenster. Die sind nun frei, und vom Saal aus bietet sich ein schöner Blick in den Schlossgarten. Handwerker haben außerdem die Elektroleitungen neu verlegt, das Parkett geschliffen und gemalert. Der Saal kann für Veranstaltungen und für private Feiern genutzt werden – auch das ein Schritt in Richtung Schlosszukunft. Und Roland Döring kündigt an, seine Führungen in diesem Jahr fortzusetzen.

