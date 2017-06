Wie Tharandt ans Netz kommt Das Internet in der Forststadt und den Ortsteilen ist lahm. Das soll sich bis Ende 2017 ändern – nur nicht überall.

In Sachen Internet hat die Stadt Tharandt Nachholbedarf, vor allem deren Ortsteile. Dort surfen die Einwohner noch mit altem Standard durch die virtuelle Welt. Damit sich das bald ändert, baut die Deutsche Telekom derzeit ihr Netz in der Kommune aus. Am Donnerstagabend informierten Stadt und Telekom in einer öffentlichen Veranstaltung alle Interessierten über die geplanten Maßnahmen. © Karl-Ludwig Oberthür

In Geduld müssen sich die Tharandter derzeit üben, wenn sie durch die virtuelle Welt reisen wollen. Die Internetverbindung in der Forststadt, vor allem den Ortsteilen, lässt zu wünschen übrig. Das soll sich ändern. Die SZ erklärt, wie.

Wann kommt das schnelle Internet, nach Tharandt und seine Orte?

Dass das Internet lahm ist, hat bereits eine Verfügbarkeitsanalyse des Landkreises 2015 festgestellt. Als aber der landkreisweite Ausbau scheiterte, entschloss sich die Stadt Tharandt im Oktober 2016 dazu, den Breitbandausbau selbst voran zu bringen. Seit ein paar Tagen arbeitet nun die Deutsche Telekom vor Ort daran, das vorhandene Kabelnetz durch moderne Technik zu ersetzen. Dabei werden die Verteilerkästen im Stadtgebiet erneuert und vor allem durch ein Glasfasernetz erweitert. Insgesamt 14 solcher Kabelverzweiger sollen bis spätestens Ende September in Tharandt selbst und in den Ortsteilen errichtet werden. Rund 8 900 Meter Glasfaserkabel will die Telekom nach eigenen Angaben einziehen. Da die neue, sogenannte Vectoring-Technologie den VDSL-Anschluss unterstützt, seien keine Schachtarbeiten bis vor die Haustüren der Einwohner notwendig, sondern nur die Arbeiten an den Verteilerkästen. Lediglich 350 Meter Tiefbau seien nötig. Im November, spätestens Dezember 2017 sollen die Tharandter schneller durchs Internet surfen können.

Mit welchen Geschwindigkeiten kann dann im Internet gesurft werden?

Bis auf die Stadt Tharandt und einige Straßenzüge in Großopitz liegen überall nicht einmal Geschwindigkeiten von 50 Megabit pro Sekunde an, die ein VDSL-Anschluss normalerweise liefern kann. Mit der neuen Vectoring-Technologie, die nun eingebaut wird, können Daten sogar mit 100 Mbit/s heruntergeladen werden. Dies wird in allen Gebieten der Fall sein, wo die Telekom derzeit ausbaut. Gewerbetreibenden, die oft Upload-Funktionen nutzen, stehen laut Telekom künftig 40 statt bisher höchstens 10 Mbit/s zur Verfügung. Der Vorteil der neuen Technologie bestehe auch darin, dass es mit dem Netz weniger Übertragungsschwankung gibt. Ab 2018 könnten die Bandbreiten sogar nach Bedarf von 100 auf bis zu 250 Mbit/s erhöht werden.

Welche Sonderrolle spielt hierbei der Ortsteil Grillenburg?

Der Ort Grillenburg wird von der Deutschen Telekom nicht weiter ausgebaut. Damit aber auch die Einwohner des Ortsteiles künftig schneller im Internet unterwegs sein können, will die Stadt Tharandt den Breitbandausbau fördern lassen. Dazu sei vorab noch eine Verfügbarkeitsanalyse notwendig, wie Alexander Jäkel von der Stadtverwaltung mitteilt. Das Problem: Zwischen Grillenburg und der Stadt Tharandt, wo die Vermittlungsstelle für das schnellere Internet steht, liegen sechs Kilometer Luftlinie. Deshalb soll der Ortsteil perspektivisch von Klingenberg aus besser versorgt werden. Unabhängig davon habe die Telekom kürzlich der Stadt mitgeteilt, dass in Grillenburg ab Juli LTE 800 als funkbasierter Internetzugang zur Verfügung steht. Im Vergleich zum bestehenden Kabelnetz, das lediglich ein bis zwei Mbit/s liefert, würden sich die Bandbreiten damit schon deutlich erhöhen, erklärt Jäkel.

Wie kommt das schnelle Internet zu den Tharandtern ins Haus?

Abgesehen vom Ort Grillenburg, der separat erschlossen wird, steht allen Einwohnern ab Ende des Jahres schnelleres Internet zur Verfügung. Infos über mögliche Tarife und deren Konditionen gibt’s im Telekom-Shop, zum Beispiel in Freital.

