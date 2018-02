Wie teuer wird die Garagenpacht? In den letzten zehn Jahren wurden die Kosten nicht verändert. Das ändert sich jetzt.

Bad Gottleuba-Berggießhübel. Zehn Jahre lang waren Garagenpächter in Bad Gottleuba-Berggießhübel auf der sicheren Seite. 2007 hatte die Stadt ihnen versprochen, die damals beschlossenen Pachten bleiben für die nächsten zehn Jahre. Sie liegen zwischen 30 und 60 Euro. Damit verbunden war, dass ihnen in dieser Zeit nicht gekündigt wird. Nun ist die Zeit um und die Stadt muss neu entscheiden. Damit steht die Frage: Gibt es wieder eine Festlegung für die nächsten Jahre oder sind im Gegenzug kürzere Kündigungsfristen möglich? Das muss der Stadtrat nun entscheiden, sagt Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos) und wartet auf ein Signal aus dem Gremium. Auch andere Kommunen haben die Pachten für Garagen bereits erhöht. In Pirna zum Beispiel stieg die Pacht 2016 von 51 Euro auf 130 Euro jährlich. In Heidenau sind es seit 2012 jährlich 110 Euro. (SZ/sab)

