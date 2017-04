Wie teuer wird der Kulturpalast wirklich? Bei den Kostensteigerungen ist noch kein Ende in Sicht. Aber es wurden auch Dinge bewusst herausgerechnet.

In zehn Tagen wird der umgebaute Kulturpalast eröffnet. Für die Stadt Dresden entwickelt sich das Projekt zu einem finanziellen Desaster. © René Meinig

Bis zum Winter feierten sich die Verantwortlichen regelmäßig selbst, dass die beiden Kulturgroßprojekte im Kostenrahmen bleiben. Mit dem Kraftwerk Mitte und dem Kulturpalast werde man kein Millionengrab wie bei der Elbphilharmonie in Hamburg erleben. Beim Kraftwerk sind es am Ende „nur“ etwa drei Millionen Euro mehr geworden. Beim Kulturpalast sind die reinen Baukosten von 81,5 Millionen Euro auf nun knapp 100 Millionen Euro gestiegen. Nach mehreren Verteuerungen kostet der Umbau 99,7 Millionen Euro – Stand zehn Tage vor der Eröffnung.

„Es ist nicht auszuschließen, dass da noch etwas kommt“, sagt Wilm Heinrich. Er sitzt als Stadtrat für die SPD im Aufsichtsrat der KID, die den Kulturpalast für die Stadt umbaut. Schließlich kommen die Schlussrechnungen der Baufirmen erst irgendwann zwischen August und Oktober. Doch was bereits bei der Planung herausgelassen wurde, sind die Kosten für die Außenanlagen und die Ausstattung für die Nutzer, also Philharmonie, Bibliotheken und das Kabarett Herkuleskeule. Die Ausstattung kostet knapp sieben Millionen Euro, die Außenanlagen genau 2,5 Millionen Euro. Damit liegen die realen Kosten bei knapp 110 Millionen Euro. „Diese Kosten waren von vornherein nicht in die Berechnungen einbezogen, gehören aber natürlich dazu“, so Grünen-Finanzexperte Michael Schmelich. Er verweist aber darauf, dass diese Kosten nichts mit den Steigerungen zu tun haben.

Heinrich spricht von einer „schmerzhaften“ Verteuerung des Projektes. „Am Anfang hieß es: Der Umbau kostet 81,5 Millionen Euro, und es gibt Fördermittel. Jetzt sind wir bei mindestens 100 Millionen Euro, und es gibt keine Fördermittel.“ Außerdem kämen weitere Kosten auf die Stadt zu, um den Kulturpalast zu betreiben. So steigt der Zuschuss für die Philharmonie, die sich künftig um die Bespielung des Saales kümmert, von gut 12 Millionen Euro vor der Schließung auf mindestens 18,6 Millionen Euro pro Jahr. Ebenso steigt der städtische Zuschuss für die Musikfestspiele um 500 000 Euro, und die Miete für die Bibliotheken beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro pro Jahr. „Diese laufenden Kosten machen mir vor allem Sorgen“, sagt

Heinrich.

Im Jahr 2007 musste der Kulturpalast wegen Mängeln beim Brandschutz geschlossen werden. Dort weitere Veranstaltungen durchzuführen, wäre nicht mehr vertretbar gewesen. Es herrschte Gefahr für Leib und Leben. Nach einigen provisorischen Maßnahmen konnte der Multifunktionssaal von 1969 vorübergehend wieder genutzt werden, bevor er für den großen Umbau ganz schloss. Dazwischen wurde heftig diskutiert, ob der alte Saal erhalten werden solle. Eine Sanierung hätte nach Berechnungen aus dem Jahr 2009 etwa 72 Millionen Euro gekostet. Der eher geringe Unterschied zu den Kosten für einen großen Umbau zum Konzertsaal gab letztlich den Ausschlag für die Stadträte, sich für den Umbau zu entscheiden.

„Wäre die tatsächliche Summe damals bereits bekannt gewesen, wäre die Entscheidung vielleicht anders ausgefallen“, vermutet Heinrich. SPD und Linke hatten damals Unterschriften für den Erhalt des Multifunktionssaals gesammelt. Bei genügend Unterschriften hätten sie auch darüber nachgedacht, einen Bürgerentscheid durchzuführen. „Ich fand die Entscheidung für den Umbau aus inhaltlichen Gründen falsch“, so Linken-Parteichef Jens Matthis. Große Konzerte können in dem umgebauten Saal nicht mehr stattfinden. Diese wurden bereits in die Messe verlagert. Diese ersetze aber den Saal nicht.

Heinrich spricht von einem „deutlichen Wermutstropfen“ in die Feierstimmung, so kurz vor der Eröffnung. Denn die Kostensteigerungen gehen auf klare Fehler bei der Planung zurück, außerdem wird vermutet, dass Arbeiten ausgeführt wurden, die so nie vereinbart waren. Bei der KID wird nach SZ-Informationen gerade geprüft, ob die ganzen Rechnungen auch juristisch unter die Lupe genommen werden sollen. Derzeit sei man in einer „Erpressungssituation“, hieß es, weil niemand die Eröffnung am 28. April gefährden will. Wenn die Baufirmen einfach abrücken oder Arbeiten verschleppt werden, drohen enorme Schadenersatzforderungen, für die die Stadt aufkommen muss. Deshalb werden die Nachforderungen der Firmen derzeit zwar geprüft, aber im Zweifel gezahlt. 20 bis 30 Prozent der Kostensteigerungen könnte die KID erstattet bekommen, so die internen Schätzungen.

Die Rechnungsprüfer der Stadt untersuchen die Abrechnungen im Auftrag des Stadtrates bereits. Für die ersten Nachforderungen hatten sie eklatante Mängel gefunden (SZ berichtete) und auch darauf verwiesen, dass mit weiteren Nachforderungen zu rechnen sei. Die komplette Aufklärung wird sich wohl hinziehen.

zur Startseite