Wie teuer wird das Jugendzentrum? Erst Ende Februar soll ein Überblick über die Gesamtkosten vorliegen. Es wird die Stunde der Wahrheit für das Vorhaben.

Die ehemalige Furnierhalle konnte voriges Jahr zum Tag der offenen Tür besichtigt werden.. Hier soll das Jugendzentrum entstehen. © nikolaischmidt.de

Ob der Bau des soziokulturellen und Jugendzentrums Werk I in der früheren Furnierhalle des Waggonbaus wegen größerer Bauschäden teurer als gedacht wird, erfährt die Stadtverwaltung nun doch erst Ende Februar. Dann soll auch ein Überblick der Gesamtkosten vorliegen. Das erklärte ein Sprecher des Görlitzer Rathauses gegenüber der SZ. Im Dezember war noch der Januar als Termin genannt worden.

Das Gelände rund um die Furnierhalle musste Anfang Dezember abgesperrt werden, weil die Bauuntersuchungen eine Einsturzgefahr der einstigen Furnierhalle ergeben hatten. Der städtische Projektleiter Friedemann Dreßler erklärte damals, dass die Nässeschäden im Dach der Furnierhalle nahe der Hilgerstraße besonders gravierend seien. „Ohne eine Sanierung oder einen Umbau ist der Zusammenbruch der Halle absehbar“, sagte er seinerzeit. Auch Eigentümer Kommwohnen rechtfertigte den Bauzaun entlang der Hilgerstraße mit der Einsturzgefahr und kündigte an, dass der Zaun so lange stehen bleibe, bis die Risiken wegsaniert seien.

Vorläufig hält die Stadt trotz der unsicheren Bausituation vorbehaltlos an dem Standort im Waggonbaugelände für das Zentrum fest. „Er wurde vom Stadtrat festgelegt“, erklärt Rathaus-Sprecher Wulf Stibenz. Zuvor hatte die Stadt verschiedene andere Standorte und Gebäude geprüft, darunter weitere Hallen auf dem Waggonbaugelände, aber auch die Hirschwinkelhalle. Die war 2015/2016 – zum Zeitpunkt der Prüfung – aber immer für den Sport vorgesehen. Nun soll sie nach Angaben der Stadt als „Kultur- und Freizeitzentrum“ genutzt werden. Nur die obere Etage wird – wie einst – als Box-Trainingsstätte genutzt. Eine sinnvolle Auslastung der unteren Etage samt der früheren Turnhalle ist offen.

Außerdem hat sich auch die Planung für das Jugendzentrum in den vergangenen 18 Monaten verändert. Hieß es anfangs, dass die Furnierhalle allein als Veranstaltungsraum umgebaut und die Häuser an der Hilgerstraße als Vereinsräume hergerichtet werden, so muss nun alles in der Furnierhalle Platz finden. Deswegen wird eine Zwischendecke einbezogen. Sollten nun auch die Kosten aus dem Ruder laufen, könnte das nochmals die Chance für neue Überlegungen bieten. Zwar könnte die Stadt für die Sanierung der eigentlichen Turnhalle nicht auf Fördermittel aus dem Programm wie am Waggonbau zurückgreifen. Aber ein Teil der Investitionsmittel für die Furnierhalle sind Hochwassergelder vom Turow-Betreiber, die vor allem für Kultur und Jugend ausgegeben werden sollen. Auch dürften die Kosten für eine Sanierung der unteren Hirschwinkelhalle bei weitem nicht an die für die Furnierhalle heranreichen.

zur Startseite