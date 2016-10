Wie Stolpen schöner wird City-Managerin Simone Schöne stellt ihre Pläne für die Burgstadt vor. Dabei ist der Blick zurück eher durchwachsen.

Beschaulich ist es auf dem Marktplatz von Stolpen. Doch es fehlen die Menschen, die das Stadtzentrum bevölkern. Touristen kommen zwar auf die Burg Stolpen, die Innenstadt konnte davon bislang aber nur wenig profitieren.

Simone Schöne ist Citymanagerin. Sie will, dass in die Innenstadt von Stolpen mehr Besucher kommen.

Mehr Besucher in die Innenstadt von Stolpen zu holen, das ist erklärtes Ziel von Citymanagerin Simone Schöne. Stolpens Händler und Gastronomen sollen von den etwa 90 000 Besuchern pro Jahr auf der Burg Stolpen auch etwas haben. Denn sonst wird es für die Geschäftsleute, die es bis jetzt mühsam geschafft haben, in absehbarer Zeit noch schwerer.

Bilanz: Veränderungen brauchen einen langen Atem

Seit Januar dieses Jahres ist Simone Schöne Citymanagerin für Stolpen, sie will gemeinsam mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Dresden (Steg) möglichst viel für die Innenstadt von Stolpen rausholen beziehungsweise Besucher reinholen. „Ich bin sehr euphorisch gestartet. Musste aber erkennen, dass die Innenstadtbelebung nicht hoppla hopp geht. Es braucht einen langen Atem“, sagt Simone Schöne. Zudem brauche es auch viel Motivation für Händler und Gastronomen, damit sie auch offen für Aktionen sind. Und es gelingt auch nicht immer alles. So zum Beispiel ihre Idee mit den italienischen Wochen im Juni in Stolpen. Ganz glücklich ist sie mit dem Ergebnis nicht. Händler und Gastronomen hätten sich von der Aktion mehr versprochen und hatten vielleicht auch höhere Erwartungen, die so nicht erfüllt werden konnten. Entmutigen lässt sie sich trotzdem nicht. Wichtig sei, zuerst einmal Besucher und potenzielle Kunden in die Innenstadt zu holen und dann Aktionen mit den Händlern zu starten. Die sollen breite Bevölkerungsgruppen ansprechen. Und sicherlich müsse man da auch mit anderen noch mehr in Erfahrungsaustausch treten. Zu ihrer Bilanz gehört auch die erneute Teilnahme am City-Wettbewerb „Ab in die Mitte“. Dessen Auswertung am 11. November wird derzeit voller Spannung erwartet. Unter dem Motto „Findet Geist und Maus“ gibt es ein Suchspiel für die Jüngsten, auch mit einer App. Die Älteren werden auf den naturkundlichen Rundweg gelockt. Der Wettbewerbsbeitrag ist aus Schönes Sicht die Basis für Nachhaltigkeit, Besucher in die Innenstadt zu holen.

Ausblick: Weitere Aktionen sollen Potenzial freisetzen

Am Markt und in den angrenzenden Straßen stehen Geschäfte leer. In einigen der jetzt noch geöffneten steht ein Generationswechsel an. Was dann mit den Läden wird, ist unklar. Simone Schöne regt deshalb einen Stammtisch für Hauseigentümer an. In diesem soll auch über leer stehende Geschäfte gesprochen werden. Allerdings müsse zuerst die Besucherfrequenz steigen. Erst dann kämen Nachfragen nach Gewerbeflächen. Sie könnte sich auch vorstellen, ganz konkret Geschäfte von außerhalb anzusprechen, sich doch auch in Stolpen niederzulassen.

Eine weitere Idee ist, mit verschiedenen Aktionen den Marktplatz aufzuwerten. So werden vor Ostern Kindergärten und Schulen aufgerufen, Ostereier zu bemalen, mit denen der Marktbrunnen geschmückt wird. Außerdem plant sie für Weihnachten 2017 einen großen Adventskalender. So sollen täglich Leute auf den Marktplatz geholt werden. In diesem Jahr ist dafür ein kleiner Test geplant. Gewünscht werde auch eine größere Open-Air-Veranstaltung für Einheimische auf dem Marktplatz. Eine solche hatte es schon vor Jahren einmal mit der Band City gegeben, und das war gut angekommen.

Am bundesweiten Tag der Städtebauförderung im Mai nächsten Jahres wird sich die Stadt ebenfalls beteiligen. Dann werden sich die Türen des neuen Bürgerhauses Markt 26 für alle öffnen. Simone Schöne hofft auf ein breites interessiertes Publikum aus ganz Sachsen. Das erkundet vielleicht auch den neuen Rundweg.

