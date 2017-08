Wie steht’s um unser Brunnenwasser? Die Diskussion um zu hohe Nitratwerte hat viele Brunnennutzer verunsichert. Die SZ hat drei Proben aus dem Altkreis gesammelt und testen lassen. Einige Ergebnisse sind bedenklich.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ob zum Blumengießen oder für den Pool – viele Grundstücksbesitzer haben einen eigenen Brunnen, ohne den ihre Wasserrechnung mit Sicherheit explodieren würde. Doch wie sauber ist das Brunnenwasser? Grundlegende Erkenntnisse lassen sich binnen Sekunden gewinnen – für andere Analysen muss das Wasser erst ins Labor. © Symbolbild/dpa Ob zum Blumengießen oder für den Pool – viele Grundstücksbesitzer haben einen eigenen Brunnen, ohne den ihre Wasserrechnung mit Sicherheit explodieren würde. Doch wie sauber ist das Brunnenwasser? Grundlegende Erkenntnisse lassen sich binnen Sekunden gewinnen – für andere Analysen muss das Wasser erst ins Labor.

Mit Hilfe der Elektroden bestimmt man den Nitratwert.

Es herrscht Andrang im Kapitelsaal des Riesaer Rathauses: Ungefähr 25 Leute – vorwiegend ältere Männer – tummeln sich, wo sich sonst Brautpaare das Jawort geben. Jeder hier hat eine Flasche Wasser von zu Hause dabei, um es von Heike Schölzke untersuchen zu lassen. Schölzke gehört zur Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie. Ihr Hintergrund ist die Landwirtschaft, erzählt sie. Von dort bringt sie Erfahrung mit Wasser- und Bodenuntersuchungen mit. Über eine Bodenanalyse ihres eigenen Gartens sei sie mit dem Thema in Berührung gekommen. Was sie heute darüber weiß, hat sie sich im Selbststudium beigebracht.

Direkt vor Ort kann sie den pH- und den Nitratwert des Testwassers bestimmen. Bevor es damit losgehen kann, reinigt Heike Schölzke die benötigten Geräte mit destilliertem Wasser. Das ist nicht durch andere Stoffe verunreinigt und verfälscht somit nicht das Testergebnis.

Dann kann die pH-Wertanalyse starten: Dazu füllt sie einen Glaszylinder mit dem Testwasser ungefähr halb voll. Dann taucht sie die Elektrode des Messgerätes hinein – und nach einem kurzen Moment gibt der Apparat den pH-Wert an.

Der sagt etwas über den Säuregrad des Wassers aus. Dieser kann zwischen bei 0 und 14 liegen. Beim Wert 7 gilt das Wasser als neutral. Liegt der Wert über 7, ist es sauer und darunter ist es basisch. Wenn das Wasser zu sauer ist, kann es passieren, dass Metallleitungsrohre rosten. Das kann dann problematisch werden, wenn das Wasser als Trinkwasser benutzt werden soll.

Zur Bestimmung des Nitratgehaltes füllt die Mitarbeiterin in einen weiteren Glaszylinder genau 50 Milligramm des Brunnenwassers. Dazu fügt sie eine spezielle Lösung, um die im Wasser enthaltenen Ionen anzuregen. Dann werden zwei mit einem Messapparat verbundene Elektroden ins Wasser gehalten. Die Ionen bewegen sich nun zwischen den Elektroden. So wird der Nitratwert ermittelt.

Dieser Wert darf nicht größer als 50 Milligramm sein, da das Wasser sonst für den menschlichen Organismus gefährlich werden kann. Bei Säuglingen kann ein erhöhter Nitratwert beispielsweise zu Blausucht führen. Ist der Nitratwert überschritten, rät Heike Schölzke von der Arbeitsgruppe Umwelttoxikologie davon ab, das Wasser zu trinken. „Der Gehalt des Nitrates ist sehr flexibel. Deshalb ist es empfehlenswert, regelmäßig Kontrollen durchzuführen“, sagt Schölzke. Die Qualität des Wassers hänge von den Bodenschichten ab, in denen es eingeschlossen ist. Eine Rolle spiele auch, wo das Wasser entnommen wird. In der Nähe landwirtschaftlicher Flächen könne ein hoher Nitratwert festgestellt werden, da Landwirte häufig Dünger mit Nitrat nutzen. „Die Bestimmungen sind dahingehend aber schon viel strenger als vor ein paar Jahren“, sagt Schölzke.

Die Aussagekraft der Vorort-Tests ist allerdings recht gering. Ob das untersuchte Wasser zum Trinken geeignet ist, lässt sich nicht sagen. Dazu braucht es weitere Untersuchungen, die im Labor vorgenommen werden müssen. Auch für weitere Analysen zum Beispiel auf Metalle müssen die Wasserproben ins Labor. Das ist laut der Mitarbeiterin vor allem für Brunnenbesitzer wichtig, die ihr Wasser nicht nur zum Gießen nutzen wollen. Diese Untersuchung dauert bis zu zwei Wochen. Die Preise dafür sind unterschiedlich – und liegen bei bis zu 70 Euro pro Untersuchungspaket. Die einfache Untersuchung mit pH- und Nitratwert ist deutlich günstiger: Sie kostet zehn Euro.

Bedenkliche Testergebnisse

Ob zum Blumengießen oder für den Pool – viele Grundstücksbesitzer haben einen eigenen Brunnen, ohne den ihre Wasserrechnung mit Sicherheit explodieren würde. Doch die Diskussion um zu hohe Nitratwerte hat viele Brunnennutzer verunsichert. Das bemerkt auch die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie. Sie tingelt von Rathaus zu Rathaus, um Wasser zu testen. Am Dienstag war die Gruppe in Riesa. Die SZ hat drei Proben aus dem Altkreis gesammelt. Einige Ergebnisse sind bedenklich. Genaueres dazu in den beigefügten Artikeln.

zur Startseite