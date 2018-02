Wie steht es um die Fledermaus in Sachsen?

Ein Naturschützer zeigt eine Fledermaus der Art Großes Mausohr. © dpa

Zittau. Unter dem Titel „Fliegende Kobolde der Nacht - Fledermäuse in Sachsen“ gibt Christiane Schmidt am Mittwoch in Zittau einen Überblick über das Vorkommen der eigenwilligen Nager. Sie gehört zum Arbeitskreis Zittauer Land in der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz. Der Vortrag im Haus IV der Zittauer Hochschule, Theodor-Körner-Allee 8, beginnt 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Veranstaltungen aus der Region gibt es im SZ-Veranstaltungskalender. (szo)

zur Startseite