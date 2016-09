Wie steht es um Bautzens Geschäfte? „Was braucht Bautzen?“ fragt die Sächsische Zeitung im Rahmen einer Serie. Diesmal interessiert uns die Meinung der Bautzener zum Handel in ihrer Stadt.

Was macht Kunden in Bautzen glücklich? Und was nicht? Wir wollen es wissen. © Uwe Soeder

Eine Zukunft für das Lauen-Areal, kostenfreie Parkplätze, mehr Investitionen in Kitas und bürgernahe Verwaltungs- Entscheidungen. Mit diesen Themen und mehr konnte der parteilose Kandidat Alexander Ahrens bei den Wählern punkten. Jetzt ist Bautzens neuer Oberbürgermeister ein Jahr im Amt und es ist Zeit für eine Bilanz. „Was braucht Bautzen?“ fragt die Sächsische Zeitung im Rahmen einer Serie. Es ging bereits um den Stausee, den Innenstadtverkehr und die Situation für Bautzener Jugendliche. Nun wollen wir in Richtung Handel blicken. Lässt es sich in Bautzen gut einkaufen? Wie soll es in der Altstadt weitergehen, wo es mehr und mehr leere Schaufenster gibt? Sind lange Sonnabende wirklich nötig und verkaufsoffene Sonntage oder genügen die Öffnungszeiten unter der Woche? In der SZ-Serie können Sie sich an der Diskussion um Bautzens Zukunft beteiligen. Teilen Sie uns mit, welche Anregungen und Ideen Sie haben.

Schreiben Sie uns per E-Mail an sz.bautzen@ddv-mediengruppe.de, postalisch an Sächsische Zeitung, Redaktion, Lauengraben 18, 02625 Bautzen oder posten Sie auf unserer Facebookseite SZ Bautzen. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag.

