Wie staubig ist Trebendorfs Luft? Die LEAG hat die Ergebnisse der einjährigen Feinstaub-Messung vorgestellt. Die Gemeinde will jetzt eine dauerhafte Kontrolle.

Bei Sturm wird im Tagebau Nochten viel Staub aufgewirbelt. Anders als diese großen Staubpartikel, ist der Feinstaub für den Menschen nicht sichtbar. © Joachim Rehle

Wenn von Feinstaub die Rede ist, denken die meisten Menschen wohl zuerst an die Abgase von Autos. In Trebendorf und Mühlrose ist die Sorge jedoch groß, dass es auch durch den Tagebau zu einer Belastung der Luft kommt. In der jüngsten Sitzung des Trebendorfer Gemeinderats sind nun die Ergebnisse einer Messung vorgestellt worden, die von März 2014 bis März 2015 durchgeführt worden ist. Obwohl bei dieser keine Überschreitung der Grenzwerte festgestellt wurde, will man in Trebendorf nun dafür kämpfen, dass eine dauerhafte Messstation installiert wird.

Die Werte in der Gemeinde liegen auf einem niedrigen Niveau, ohne besondere Auffälligkeiten. So lautet das Fazit von Jens Höhna, der bei der LEAG für die Auswirkungen der Tagebaue auf Mensch und Natur zuständig ist, zu den in Trebendorf und Mühlrose gemessenen Feinstaub-Werten. Dabei sind am Sportplatz in Trebendorf und den Tagesanlagen in Mühlrose die Partikel der Größen „PM-10“ – PM steht für particulate matter – und „PM-2,5“ in einer Höhe von 3,5 Metern gemessen worden. Diese Partikel haben einen maximalen Durchmesser von zehn beziehungsweise 2,5 Mikrometern, also tausendstel Millimetern. Die Werte von Trebendorf und Mühlrose für die PM-10-Partikel liegen mit 20 beziehungsweise 19 Mikrogramm je Kubikmeter Luft klar unter dem zulässigen Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter. Bei den PM-2,5-Partikel sind die Werte mit 15 Mikrogramm je Kubikmeter in Trebendorf und 14 Mikrogramm je Kubikmeter in Mühlrose ebenfalls deutlich unter dem Grenzwert von 25 Mikrogramm je Kubikmeter. Zum Vergleich: In Niesky, wo sich die nächste Landesmessstelle befindet, liegt der PM-10-Wert bei 18 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Der Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm je Kubikmeter ist zwar an sechs Tagen überschritten worden, erlaubt sind aber 35 Tage.

Ein Grund für die niedrigen Werte in den beiden Orten ist auch, dass laut Jens Höhna lediglich zehn Prozent des Feinstaubs aus sogenannter „regionaler Zusatzbelastung“ wie der Landwirtschaft oder eben auch dem Tagebau stammen. 80 Prozent seien eine überregionale Transportbelastung, bei der die Staubpartikel aus mehr als 100 Kilometern Entfernung angeweht werden. Die restlichen zehn Prozent seien die Vorbelastung der Luft durch den Straßenverkehr oder auch Holzheizungen und Kamine in Privathaushalten. Diese Vorbelastungswerte liegen in Trebendorf und Mühlrose bei 19 Mikrogramm je Kubikmeter Luft für PM-10-Partikel und 16 Mikrogramm je Kubikmeter für PM-2,5-Partikel.

Für die LEAG ist das Thema mit diesen internen Überprüfungsmessungen erledigt. Ohnehin dürfe das Unternehmen nicht weiter messen, da das eine hoheitliche Aufgabe des Landes Sachsen sei, wie Jens Höhna auf Nachfrage von Gemeinderat Uwe Radtke erklärt. Deshalb will sich die Gemeinde nun für weitere Messungen an den Freistaat wenden. Da die nächste Landesmessstelle in Niesky ist, könne man die zuständigen Stellen beim Land vielleicht auch dazu bringen, in Trebendorf eine dauerhafte Messstation einzurichten, so die Idee von Gemeinderätin Ariane Kraink.

Ungeachtet dessen gehen die dauerhaften Lärm- und Staubmessungen – bei letzterer werden die Mengen an größeren Staubpartikeln gemessen – in den beiden Orten normal weiter. Deren Ergebnisse für das Jahr 2015 sollen im April oder Mai nächsten Jahres bei einer Einwohnerversammlung vorgestellt werden, kündigt Trebendorfs Bürgermeisterin Kerstin Antonius an.

