Wie starb Kim Wall? Peter Madsen wird verdächtigt, die Journalistin getötet zu haben. Er stellt es als Unfall dar. Doch nun gibt es neue Erkenntnisse.

Was verheimlicht der Däne Peter Madsen? © dpa

Eine 70 Kilogramm schwere Luke sei Kim Wall auf den Kopf gefallen, sagte der dänische Erfinder Peter Madsen kürzlich vor Gericht. Er wird beschuldigt, die schwedische Journalistin am 10. oder 11. August an Bord seines selbst gebauten U-Bootes getötet zu haben. Doch laut ihm sei ihr Tod ein Unglück gewesen. Nun fanden Ermittler Videos von Hinrichtungen auf einer Festplatte seines Rechners.

Mit großer Wahrscheinlichkeit seien diese Filme, in denen Frauen gehängt und verbrannt würden, echt, erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag bei einer Anhörung zur Untersuchungshaft des Erfinders. Auf die Festplatte hätten auch andere Menschen zugreifen können, sagte er am Dienstag. Walls genaue Todesursache ist nach wie vor unbekannt. Bei der Obduktion wurden laut Staatsanwaltschaft Messerstiche im Unterleib und in der Brust der Frau entdeckt. Kopf, Beine und Arme waren demnach abgesägt worden. Madsen bleibt mindestens bis zum 31. Oktober in Untersuchungshaft. (dpa)

