Wie stabil ist die Wirtschaft im Landkreis? Die Beschäftigung wächst, die Firmen sind optimistisch. Doch es gibt auch Schattenseiten. Ein Faktencheck.

In der Fertigungshalle der Fahrzeugelektrik Pirna (FEP) beraten sich Michael Elter (l.), Leiter der Werkzeug-Instandhaltung, und Roy Schröter, Chef des Controllings. Das Unternehmen mit seinen aktuell 450 Mitarbeitern ist eine der größten Firmen im Sektor verarbeitendes Gewerbe im Landkreis. © K.-L. Oberthür

Deutschland steht wirtschaftlich gut da. Davon profitieren die Steuerkassen des Bundes und der Länder. Viele Menschen spüren zudem, dass sie mehr Geld ausgeben können. Dass sie das auch tun, hat mit Faktoren wie niedrigen Zinsen, einer guten Konjunktur und einem allgemein positiven Blick in die Zukunft zu tun. Geld ist im Umlauf, Handel und Gewerbe profitieren davon – auch im Kreis.

Die Wirtschaft im Landkreis ist stabil. Die Region wird vor allem durch kleinere Firmen geprägt. 95 Prozent aller Betriebe haben weniger als zehn Angestellte, nur 0,5 Prozent mehr als 50. „Das hat uns gut durch die Wirtschaftskrise gebracht“, sagt Gerlinde Hildebrand, die Geschäftsführerin der Bundesagentur für Arbeit in Pirna. Die Sächsische Zeitung zeigt in sieben Fakten und einer Prognose, warum es dem Landkreis derzeit wirtschaftlich gut geht – und warum das im nächsten Jahr nicht unbedingt anders sein muss.

Fakt 1: Mehr Menschen gehen regelmäßig einer Arbeit nach

Im Landkreis waren Ende November 7 454 Menschen arbeitslos. Ihnen stehen rund 75 000 Beschäftigte gegenüber. Jeder zehnte Arbeitslose im Landkreis hat in diesem Jahr einen neuen Job gefunden. Das betrifft vor allem die leistungsstarken Branchen im Kreis: verarbeitendes Gewerbe, Gesundheit, Handel, Bau. Die Arbeitsagentur rechnet nicht damit, dass 2017 mehr Menschen arbeitslos sein werden als jetzt. Diese Prognose schließt arbeitssuchende Flüchtlinge im Landkreis bereits ausdrücklich ein.

Mit rund 63 Prozent hat der Landkreis die höchste Beschäftigtenquote Sachsens. Das bedeutet: Zwei von drei Menschen, die im erwerbsfähigen Alter sind, gehen einer Arbeit nach. Die Beschäftigtenquote der Frauen liegt sogar bei 65 Prozent. Das ist Spitze in ganz Deutschland.

Diese positive Situation wirkt sich auch auf die Einkommen im Kreis aus. Viele Menschen haben nun etwas mehr Geld im Portemonnaie. Gleichwohl fallen die Löhne im Schnitt nach wie vor geringer aus als in anderen west- oder ostdeutschen Regionen. Der Kreis gehört dem Verdienst nach zu den ärmeren Regionen in Deutschland. Das liegt auch daran, dass in Sachsen im nationalen Vergleich branchenübergreifend eher weniger Gehalt gezahlt wird.

Fakt 2: Viele Auszubildende – aber nicht immer in den nachgefragten Jobs

Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist in diesem Jahr deutlich gesunken – um sieben Prozent. Die rund 120 Ausbildungsberufe im Landkreis waren gut nachgefragt. Auf 1 400 Bewerber kamen 1 100 freie Azubi-Stellen. Am beliebtesten sind bei den jungen Leuten die alten Klassiker: Verkäufer, Einzelhandelskaufmann, Kfz-Mechatroniker und Bürokaufmann waren die begehrtesten Azubi-Stellen. Gerade bei den besonders beliebten Berufen überstieg die Nachfrage das Angebot. Frei blieben Stellen vor allem bei Zerspanungsmechanikern (CNC-Maschinen), Maschinen- und Anlagenführern – und im Hotelgewerbe.

Fakt 3: Im Kreis gibt es immer weniger Langzeitarbeitslose

Als Langzeitarbeitsloser gilt schon jemand, der ein Jahr lang keiner geregelten Arbeit nachgegangen ist. Im Kreis sind zwei von fünf Arbeitslosen langzeitarbeitslos, derzeit rund 3 000 Menschen. In den letzten zwei Jahren haben 1 000 Langzeitarbeitslose neue Jobs gefunden – das ist ein Viertel.

Fakt 4: Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll

Firmen lieben volle Auftragsbücher. Unterschriebene Verträge sichern Jobs und geben Planungssicherheit. Oft sind sie auch ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, wie optimistisch Unternehmen in die Zukunft schauen. Wenn sie das tun, investieren Firmenchefs auch eher: mit neuen Maschinen, effizienterem Werkzeug oder in weitere Angestellte.

In einer aktuellen Umfrage der Dresdner Handwerkskammer gaben zwei Drittel aller Handwerksbetriebe im Landkreis gute bis sehr gute Geschäftslagen an – das ist der derzeitige Spitzenwert in Ostsachsen. Ein Drittel meldete kontinuierlich steigende Umsätze. Im Schnitt waren die Betriebe für acht Wochen im Voraus ausgeplant. Das ist ein guter, stabiler Wert.

Fakt 5: Das Baugewerbe profitiert vom milden Winter und niedrigen Zinsen

Jeder zehnte Arbeitnehmer im Kreis arbeitet im Baugewerbe. Nach dem Gesundheitswesen ist das die zweitwichtigste Branche. Einen Winterbaustopp müssen Firmen in der Region nicht mehr zwangsläufig einplanen. Öffentliche Aufträge, etwa im Straßenbau, können sie im Winter weiter erfüllen. Auch in Ostsachsen können sich immer mehr Menschen Eigenheime oder neue Eigentumswohnungen leisten – darunter viele junge Familien. Viele wollen jetzt, da die Zinsen sowohl für Erspartes als auch für Kreditnehmer niedrig sind, zuschlagen. Können die Firmen durchgängig bauen, müssen sie in den Wintermonaten niemanden entlassen. Das beschert den Arbeitnehmern gleichmäßige Einkünfte und schont die Sozialkassen.

Fakt 6: Der Tourismus stellt sich immer besser auf die Gäste ein

Die beiden Tourismusverbände im Kreis sind zufrieden. Bis Ende Oktober besuchten gut 860 000 Gäste das Osterzgebirge, das ist ein Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sie generierten mehr als 2,5 Millionen Übernachtungen (+0,8%). Damit liegt die Region deutlich über dem sächsischen Durchschnitt. Die Touristiker im Freistaat verbuchten bis Ende Oktober ein leichtes Minus von 0,2 Prozent. „Wir rechnen damit, dass bis Jahresende mehr als eine Million Gäste rund drei Millionen mal im Erzgebirge übernachtet haben werden“, sagt Doreen Burgold vom Tourismusverband Erzgebirge.

Im kommenden Jahr will der Verband sich weiter darauf konzentrieren, die Region im gesamten Jahr für Urlauber attraktiv zu gestalten. Wellness- und Aktivurlaube stehen bei den Deutschen derzeit hoch im Kurs. „Wir wollen damit gerade auch jüngere Menschen erreichen“, so Burgold.

Ähnlich sieht es in der Sächsischen Schweiz aus. „Wir haben gut vier Prozent mehr Übernachtungen“, sagt Tino Richter. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz bilanziert, dass alle Marketinginstrumente seines Hauses gegriffen haben. „Wir profitieren klar davon, dass immer mehr Deutsche im Inland urlauben wollen“, sagt Richter. „Es gelingt zunehmend, die Region für jungen Familien attraktiv zu machen.“ Gewachsen seien 2016 vor allem die Angebote für hochwertige Ferienwohnungen im Vier- und Fünf-Sterne-Bereich. Ein Höhepunkt sei der Deutsche Wandertag in Sebnitz gewesen.

Fakt 7: Viele Menschen verdienen ihr Geld nicht innerhalb des Landkreises

Der Landkreis ist ein Auspendler-Kreis. 40 000 Personen, die im Kreis wohnen, arbeiten außerhalb. Ihnen stehen nur 20 000 Einpendler gegenüber. Die meisten Auspendler arbeiten in Dresden. Die für Kommunen wichtige Gewerbe- und Grundsteuer, die sie direkt von den Unternehmern bekommen, entfallen somit. Denn diese Steuern zahlen nur Firmen, die ihren Sitz auch im Landkreis haben. Doch von der Einkommenssteuer ihrer Einwohner profitieren die Kommunen ganz direkt.

Prognose: Mehr Jobchancen, aber unklare Zinsentwicklung

Die Bedingungen vor Ort stimmen: Es finden mehr Menschen einen Job, weil die Firmen viele Aufträge haben und optimistisch in die Zukunft blicken. Außerdem verfügt der Landkreis über eine kleinteilige Wirtschaftsstruktur, was sich in der Vergangenheit als krisenfest erwiesen hat. Allerdings lässt schon der Fachkräftemangel grüßen. Ziel von Politik und Wirtschaft muss es also auch 2017 sein, dass die Region für potenzielle Arbeitnehmer noch attraktiver wird – und dass anerkannte Flüchtlinge für den hiesigen Arbeitsmarkt fit gemacht werden. Stimulierend wirkt weiterhin das billige Geld. Wie lange aber die Zinsen so niedrig bleiben, weiß niemand. Sollte sich da etwas ändern, würde das auf mittlere Sicht die regionale Wirtschaft beeinflussen.

