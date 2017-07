Wie soll sich Altendorf entwickeln? Der Ortschaftsrat will ein Leitbild zur Zukunft des Dorfs erstellen. Dafür werden die Einwohner befragt.

Das Gasthaus Heiterer Blick ist auch dank des dort vorbeiführenden Panoramawegs gut besucht. Ob dieser noch mehr beworben werden sollte, ist eine Frage für das Dorfentwicklungskonzept in Altendorf. © Steffen Unger

Ein Dorf mit bäuerlichem Charakter oder lediglich eine Schlafsiedlung? Altendorf als Zwischenstopp des Malerwegs oder als ein Highlight des Panoramawegs? Diese und mehr Fragen sollen die Bewohner des Sebnitzer Ortsteils beantworten. Eine Arbeitsgruppe rund um Ortsvorsteher Jürgen Rämisch hat sich zum Ziel gesetzt, ein Leitbild für Altendorf zu erstellen. Das letzte wurde vor 25 Jahren angefertigt und ist dementsprechend überholt. Der dazugehörige Fragebogen wurde an alle Altendorfer über 18 Jahre verteilt. „Rund 200 Stück sind so in den Briefkästen gelandet“, sagt Rämisch. Bis Ende August sollen sie ausgefüllt wieder an die Arbeitsgruppe zurückgehen, der 16 Mitglieder angehören. Sie interessiert, wie die Altendorfer künftig leben wollen, ob sie vorhaben zu bauen, wie das Gemeindezentrum genutzt werden soll und wie der Tourismus angekurbelt werden soll. Der Fragebogen enthält auch Punkte zu konkreten Vorhaben, beispielsweise zur Erweiterung der Wanderwege und zur Dorfbachklamm. Den Tourismus sieht Rämisch als größte Chance Altendorfs. Er verweist auf den Gasthof Heiterer Blick, dessen Terrasse jetzt im Sommer immer gut gefüllt ist.

Schließlich noch die Frage, was in Altendorf gut läuft und was nicht. „Die Antworten sind nicht die alleinige Grundlage für das spätere Dorfentwicklungskonzept“, erklärt der Ortsvorsteher. Sie gingen aber auf jeden Fall mit ein. Jürgen Rämisch würde sich wünschen, dass vor allem die jüngeren Einwohner ihre Meinung kundtun. Die ersten Fragebögen seien bereits ausgefüllt zurückgekommen – manche mit Verbesserungsvorschlägen, manche mit Zufriedenheit für den Status quo.

Auch in den anderen Sebnitzer Ortsteilen wird an den Dorfentwicklungskonzepten gearbeitet. Das Papier für Mittelndorf ist bereits fertig.

