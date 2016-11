Wie soll der Müll entsorgt werden? Der Kreis hat eine Haushaltsbefragung gestartet. Ihr Ziel: die Abfall-Entsorgung effizienter und bürgerfreundlicher zu machen.

Wie soll künftig der Abfall entsorgt werden? Um diese Frage zu beantworten, ist jetzt die Meinung der Bürger gefragt. © dpa

Post von der Kreisverwaltung landete vor einigen Tagen in vielen Haushalten im Kreis. Darin befindet sich ein sechzehnseitiger Fragebogen samt Anschreiben und Rücksende-Umschlag. Denn der Landkreis möchte gerne das lokale Abfallwirtschaftssystem unter die Lupe nehmen. Was hat sich bewährt, welche Angebote werden nicht benötigt? Denn noch bis Ende 2018 laufen die bestehenden Entsorgungsverträge für Rest-, Sperr- und Biomüll im Landkreis Bautzen – bis dahin muss das Landratsamt die Leistungen neu ausschreiben und vergeben. Und auch wenn es das perfekte Entsorgungssystem nicht gibt – das im Landkreis praktizierte hat jedenfalls einige Ecken und Kanten. Problematisch ist vor allem die hohe Fehlwurfquote – also der Fakt, dass Hausmüll in der gelben oder gar in der Biotonne landet.

Es gibt auch was zu gewinnen

Jetzt will die Kreisverwaltung wissen, wie es besser gehen könnte und stellt die eigene Arbeit zur Bewertung. Fachleute von der Technischen Universität in Dresden haben den Fragebogen erarbeitet. Adressiert wurde er zumindest in einigen Fällen an die jeweils jüngsten Volljährigen in diversen Haushalten. Allerdings soll sich das Haushaltsmitglied mit dem Fragebogen befassen, der sich am meisten um die Entsorgung der Haushaltsabfälle kümmert. Und wie mittlerweile üblich bei solchen Befragungen, gibt es auch etwas zu gewinnen. Der Landkreis lässt zehn Familienkarten für die Museen des Landkreises Bautzen im Wert von je 40 Euro springen. Dafür will man aber einiges wissen. 50 Fragen werden gestellt. Natürlich sollen die Antworten alle anonymisiert ausgewertet werden. Lediglich der Wohnort und, wie üblich bei solchen Fragebögen, Angaben zum Geschlecht, zum Geburtsjahr, zum Haushaltseinkommen und zum Bildungsabschluss spielen eine Rolle. Diese Angaben sind allerdings freiwillig.

Zum Warmwerden befasst sich der Fragebogen in den ersten beiden Fragekomplexen mit dem persönlichen Verhältnis zur Umwelt. Dann geht es zur Sache. Wie zufrieden man mit den Leerungszeiten ist, ob und wenn ja wie häufig die Restmülltonne oder die Biotonne nicht vollständig entleert wurde. Die Verwaltung erkundet zudem, wie Abfallkalender als Broschüre, als PDF oder für elektronische Kalender genutzt werden. Jetzt sind die befragten Haushalte an der Reihe. Und es bleibt spannend, wie das Abfallwirtschaftssystem der Zukunft im Landkreis aussieht.

