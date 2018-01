Wie soll das Jahnbad entwickelt werden? Weißwasseraner Bauausschuss diskutiert über die Zukunft des Objektes. Die Betreibung ist noch für ein Jahr gesichert.

Das Jahnbad in Weißwasser ist im städtischen Eigentum, wird aber vom Verein mobile Jugendarbeit und Soziokultur betrieben. © Joachim Rehle

Die Stadtverwaltung möchte das Jahnbad in Weißwasser für die Zukunft fit machen. Immerhin ist das Objekt zwar seit etwa zwei Jahren in Betreibung durch den Verein mobile Jugendarbeit und Soziokultur, aber die Probleme mit dem im Eigentum der Stadt Weißwasser befindlichen Objekt häufen sich: Die Umkleidekabinen und Toilettenanlagen sind in die Jahre gekommen, der Nichtschwimmer-Bereich versandet zunehmend, und insgesamt lasse die Wasserqualität des Jahnteiches doch zu wünschen übrig.

Zwei Varianten vorbereitet

Was also tun? Die Stadtverwaltung möchte eine Planung bei Spezialisten für das Freibad in Auftrag geben. Dafür allerdings, so Bauamts-Chef Thomas Böse, müsse zunächst entschieden werden, was die Planer untersuchen und später ausarbeiten sollen. Im Rathaus wurden zwei Varianten für die Zukunft des Bades ausgearbeitet, die als Diskussionsgrundlage für die Ausschusssitzung am Dienstag gedient haben. Variante Nummer eins sieht neben weiteren Details vor, den Betonsteg im Teich zurückzubauen und dafür schwimmende Pontons zu installieren. Ferner sollen die Gebäude zum Großteil abgerissen und neu gebaut werden. Bei der Variante zwei dagegen soll eine Sanierung der bestehenden Gebäude vorgenommen werden und so der ursprüngliche Charakter des Bades erhalten bleiben. Letztere Variante, so Thomas Böse, sei aller Wahrscheinlichkeit nach die teurere.

„Wir wollen die Maßnahme «grundhafte Sanierung der Funktionsräume, Sicherung und Anpassung der Anlage für Menschen mit Behinderung» über Efre-Fördermittel finanzieren“, erklärt Thomas Böse weiter. Dazu habe es bereits Gespräche mit der Fördermittelstelle gegeben, da geplante Maßnahmen, wie etwa auf dem Allbau/Ziegelei-Gelände, nicht mehr förderfähig sind und so Mittel übrig sind.

Keine grundsätzliche Entscheidung

Für CDU-Stadtrat Thomas Krause wäre zunächst die grundsätzliche Entscheidung wichtig gewesen, wie das Bad überhaupt entwickelt werden soll: „Soll es ein Naturfreibad bleiben oder ein Erlebnisbad werden?“, fragte er in die Runde und fügte an: „Wir haben den Bärwalder und den Halbendorfer See direkt vor der Nase. Wenn wir in Konkurrenz dazu gehen wollen, müssen wir den Leuten schon etwas bieten.“ Darüber hinaus müsse das gesamte Areal um den Jahnteich mit bedacht werden, „also auch der Tierpark, den wir ja auch erhalten wollen.“ Diese Grundsatzfrage, so hakt Thomas Böse ein, stelle sich aus seiner Sicht nicht. Denn, „auch wenn es makaber klingt, aber das EU-Förderprogramm ist für die Armutsbekämpfung gedacht.“ Das heißt, das Jahnbad soll in Weißwasser ein Anlaufpunkt für alle Teile der Bevölkerung sein – also auch für jene, die vielleicht kein Auto haben. „Es soll keine Konkurrenz aufgemacht werden. Das können wir gar nicht“, fügte Böse noch an. Zudem sei ohnehin noch nichts entschieden, kein Auftrag ausgelöst worden, sondern es sollen nur Planer beauftragt werden.

Detlef Wolsch (Klartext) spricht sich in diesem Zusammenhang dennoch klar für das Naturbad aus. „Ein Sprungturm gehört dort nicht hin“, sagt er. Dafür müssten letztlich bestimmte Vorgaben wie etwa eine ausreichende Wassertiefe eingehalten werden. Ferner führe der Steg dazu, dass der Nichtschwimmer-Bereich immer weiter versandet. „Wir haben selbst in den vergangenen Jahren für knapp 7 000 Euro die Entschlammung finanziert“, unterstreicht Timo Schutza (Klartext). Er gehört zum Betreiberverein und sieht dringenden Handlungsbedarf beim Steg und bei der Versandung. 2016 zählte der Verein mehr als 9 000 Badegäste – ohne die Abendveranstaltungen. 2017 liegen noch keine Zahlen vor, allerdings „war der Sommer nicht so gut“. Für 2018 läuft der Pachtvertrag zwischen Stadt und Verein noch. Wie es dann weiter gehe, stehe in den Sternen. „Noch so eine schlechte Saison wie 2017 überstehen wir nicht“, sagt Timo Schutza.

Eine Frage der Kosten

Knut Olbrich, der als Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes als berufener Bürger im Bauausschuss sitzt, schlägt vor, zunächst beide Varianten zusammenzufügen. „Denn der Haushalt wird uns sicher wieder auf den Boden der Tatsachen holen.“ Kathrin Jung (SPD) wiederum hat ein Problem damit, „dass wir gar nicht wissen, wie viel Geld wir ausgeben können“. Langfristiger sei aus ihrer Sicht aber auch, den jetzigen Bad-Charakter beizubehalten und kein Erlebnisbad daraus zu machen. Das sieht auch Andreas Friebel (Klartext) so. „Das Bad sollte angemessen für Weißwasser sein“, sagt er, „und wegen des Haushalts sollten wir vielleicht eine Maximalvariante untersuchen lassen und dann so viel wegstreichen, wie wir Mittel haben.“

Thomas Böse erklärt, dass der Kostenrahmen etwa 200 000 Euro beträgt, „aber durchaus flexibel ist“. Er nehme ins Rathaus mit, dass das Bad seinen bisherigen Charakter behalten soll. Allerdings müssten Fachleute untersuchen, wie die Qualität des Wassers verbessert und der Untergrund am Badestrand ausgetauscht werden kann, ohne das die Geologie des Teiches gefährdet wird.

