Wie sieht die Stadt im Jahr 2030 aus? Bei einem großen Bürgerforum im Kulturpalast kann jeder seine Idee für die Zukunft einbringen.

Luftbild des Residenzschlosses und der Katholischen Hofkirche im Mai 2015. © dpa

Diesel und Benziner soll es künftig nicht mehr in Dresden geben. Die Stadt wird zur „grünen Stadt der kurzen Wege“ und Verbrennungsmotoren sind Geschichte. Das steht im Konzept Zukunftsstadt Dresden 2030+, das am Sonnabend im Rahmen eines mehrstündigen Bürgerforums im Kulturpalast diskutiert werden soll. Die Stadtverwaltung lädt ein und bittet nicht nur zu einer Tagung über Dresdens Zukunft, sondern auch zu einer Demokratiekonferenz. Beide Veranstaltungen finden parallel statt. Sie beginnen um 14 Uhr und enden um 18.30 Uhr.

Danach eröffnet Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) das Kulturhauptstadtbüro. In den Räumen an der Galeriestraße sollen Mitarbeiter der Stadt künftig Fragen zur Kulturhauptstadt-Bewerbung beantworten, Anregungen notieren und erklären, wie sich die Einwohner der Stadt an der Bewerbung beteiligen können.

Bereits eine Stunde vor dem Beginn der Konferenzen werden die Teilnehmer erwartet. Sie können sich zur gewünschten Tagung registrieren, Taschen und Jacken im Foyer deponieren und dann in die Veranstaltungsräume gehen.

Die Demokratiekonferenz ist ein Schritt zu Dresdens Beitritt zur Unesco-Städtekoalition gegen Rassismus. Dafür muss die Stadt einen Zehn-Punkte-Plan umsetzen. Zu diesen Punkten gehört zum Beispiel die Stärkung der Opferhilfe. Ein weiteres Thema ist größere Chancengleichheit auf dem Wohnungsmarkt. Die Konferenz ist auch Teil eines Programms der Stadt für Demokratie und Toleranz und gegen Extremismus. Projekte, die im Rahmen dieses Programms laufen, können mit speziell dafür bereitgestelltem Geld unterstützt werden.

Bürgerforum im Kulturpalast, Sonnabend, 26. August, 14 bis 20 Uhr. Programm und Anmeldung im Internet unter www.dresden.de/buergerforum

