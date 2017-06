Wie sieht die Gemeindezukuft aus? Lichtenberg und Großnaundorf liebäugeln mit Wachau, um eine Großgemeinde zu gründen. Doch es gibt Fragen.

Wo liegt die Zukunft von Lichtenberg: In der Gemeinschaft mit Pulsnitz? Oder in der Hochzeit mit Wachau? Gemeinsam mit Großnaundorf als Drittem im Bunde. Derzeit sind beide Gemeinden mit Pulsnitz in einer Verwaltungsgemeinschaft verbunden. Flirten aber auch tüchtig mit dem Nachbarn Wachau. Was das bedeutet und was da läuft, darüber fühlt sich ein Teil der Lichtenberger schlecht informiert. Sie erzwangen mit 150 Unterschriften zu einem Bürgerantrag eine Einwohnerversammlung. Die wird nun am kommenden Montag stattfinden.

Dort soll der Gemeinderat darlegen, welche Ziele er anstrebt und welche Verbesserungen er sich für die Bürger verspricht: Wenn die Bindung an Pulsnitz gelöst und dafür eine neue mit Wachau eingegangen wird – eventuell mit Großnaundorf. Eine Fusion war auch mit Pulsnitz vor ein paar Jahren schon fast perfekt. Lichtenberg zog sich damals wieder zurück.

Um sich nun Wachau zuzuwenden. In der Einwohnerversammlung wollen die Lichtenberger genauer wissen, welche Vor- und Nachteile sowohl ein Verbleib in der Partnerschaft mit Pulsnitz als auch der Wechsel zu einem neuen Partner haben. Kritik gibt es am Datum. Das beschloss der Rat Ende Mai. „Auf Vorschlag des Bürgermeisters ist der Termin für die mit unserem Bürgervotum eingeforderte Einwohnerversammlung zur Gemeindefusion auf Montag, den 26. Juni, festgesetzt worden“, so Marco Birnstengel. Das klinge zunächst nach einem basisdemokratischen Erfolg, sei aber leider keiner. Im Antrag sei der 30. April vorgeschlagen worden.

Frist läuft Ende Juni ab

Die Versammlung finde nun aber quasi auf den letzten Drücker statt, sagt Marco Birnstengel. Denn die Gemeindeordnung schreibe eine Dreimonatsfrist für die Einberufung vor, die laufe Ende Juni ab. Und der 26. Juni sei nun auch noch der Montag der ersten Sommerferienwoche, der Ferienbeginn. „Viele der jüngeren Einwohner mit schulpflichtigen Kindern werden bereits im Urlaub sein“, fürchtet Marco Birnstengel. Er sehe keinen ehrlichen Willen zur Bürgerbeteiligung. „Trotzdem wünsche ich mir natürlich eine rege Beteiligung der Lichtenberger Bürger und gute Antworten unserer Gemeindevertreter“, so Marco Birnstengel.

Der Impuls für die Fusionsgedanken kam ursprünglich aus Wachau. Hintergrund ist die Vorgabe des Freistaates, ab 2025 nur noch Kommunen finanziell zu unterstützen, die mehr als 5 000 Einwohner haben. Wachau als einzelne Gemeinde verfehlt diese Marke mit rund 4 500 Einwohnern knapp. In der Gemeinde Lichtenberg leben rund 1 600 Menschen und in Großnaundorf etwa 1 000 Einwohner.

Wachau will gleichberechtigte Partner

Kritisch beobachtet der jetzige Partner Pulsnitz die Dreiergespräche der Nachbarn. Gerade im ländlichen Raum müsse eine Fusion den Lebensgewohnheiten entsprechen, ließ Bürgermeisterin Barbara Lüke in der Vergangenheit wissen. Ansonsten entstehe ein künstliches Gebilde, das dem nicht entspreche. Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) möchte seinerseits die beiden Nachbarkommunen als gleichberechtigte Partner ins Boot holen und mit ihnen eine ländliche Großgemeinde schmieden. Das Landratsamt Bautzen zumindest legt den drei Gemeinden in ihren Bestrebungen keine Steine in den Weg. Der strenge Standesbeamte ist in dieser Hochzeitsangelegenheit aber der Freistaat. Er müsste diesem Zusammenschluss seinen Segen geben. Nach der Sommerpause seien er, so Künzelmann, und die beiden Bürgermeister von Lichtenberg und Großnaundorf zu einem Gespräch ins Ministerium eingeladen worden.

Am wichtigsten sind freilich die potenziellen Partner. Die Entscheidung über ihre Zukunft müssen am Ende die Einwohner selbst per Bürgerentscheid in den drei beteiligten Kommunen treffen. Vorerst wollen sie sich in Lichtenberg zum Thema versammeln. Nach neuesten Informationen in der Turnhalle, weil doch mit mehr Andrang zu rechnen sei.

Die Versammlung ist am 26. Juni, 19 Uhr in der Turnhalle Lichtenberg geplant.

