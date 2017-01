Wie sicher ist Dresden?

Drogenhandel und Gewalt rund um den Wiener Platz und in der Neustadt. „Meist begeht diese Straftaten eine kleine Zahl an jungen Männern aus nordafrikanischen Staaten“, sagt SPD-Fraktionschef Christian Avenarius. Auch ein Terroranschlag in Dresden könne nicht mehr ausgeschlossen werden. Für Avenarius ist klar: „Es hat sich einiges verändert in der Stadt.“

Nun wolle die SPD das Thema nicht den „Scharfmachern“ überlassen, sagt Avenarius: „AfD und CDU haben nicht das Monopol auf die Gestaltung der Sicherheitspolitik.“ Deshalb lädt die SPD-Stadtratsfraktion zu einem Info-Abend zur Sicherheit in der Stadt. Am Mittwoch um 18 Uhr wird im Festsaal des Stadtmuseums diskutiert. Es gehe auch um den Unterschied zwischen der gefühlten und der tatsächlichen Sicherheit. Polizeipräsident Horst Kretzschmar, der SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas und Rechtsanwältin Anca Kübler diskutieren darüber, ob Dresden unsicherer geworden ist, und beantworten Fragen der Zuschauer. Der Eintritt ist frei. (SZ/awe)

zur Startseite