Wie sichere ich meinen Garten im Winter? Machen Laubenpieper ihre Gärten winterfest, locken die Häuschen auch Diebe an. Die Polizei warnt – und gibt Tipps.

Türen und Fenster sollten solide und durchaus sichtbar abgeschlossen sein. Türen und Fenster sollten solide und durchaus sichtbar abgeschlossen sein. © Archiv: Füssel

Die Sachsen verbringen ihre Freizeit gern in Schrebergärten oder auf Wochenendgrundstücken. Oft haben sie ihre Gartenhäuser liebevoll und aufwendig ausgestattet. Damit werden die Häuschen schnell zum lukrativen Objekt für Diebe. Dem Landeskriminalamt (LKA) zufolge wurden im vorigen Jahr sachsenweit insgesamt 10 250 Straftaten in Kleingärten, Gartenlauben und Bungalows registriert. Dabei entstand der Polizei zufolge Sachschaden von rund zwei Millionen Euro. In vier von fünf Fällen konnten die Diebe erfolgreich einbrechen und stehlen. LKA-Sprecher Tom Bernhardt sagt, dass vor allem elektrische Gartengeräte, Heimelektronik, Werkzeuge aller Art aber auch Fahrräder, Kleidung und Nahrung gestohlen werden.

Wie das LKA weiter mitteilt, konnte die Polizei im Jahr 2015 rund 2 300 Tatverdächtige ermittelt. Weil die Täter oft in der Abgeschiedenheit unbemerkt zu Werke gehen, konnte nur jeder dritte Fall aufgeklärt werden. Drei Viertel aller Diebstähle werden in der Dunkelheit durchgeführt. Zwischen Oktober und März fanden die meisten Diebstähle statt. Neun von zehn Tatverdächtigen waren deutsche Bürger.

Die Polizei empfiehlt deshalb, Türen und Fenster solide und durchaus sichtbar abzuschließen. „Geben Sie den Tätern keine Hilfsmittel an die Hand“, sagt Tom Bernhardt. Alle Geräte und Werkzeuge sowie Leitern sollten sorgfältig verschlossen werden. Zweitschlüssel sollten nie im Garten, etwa in Dachrinnen, Blumenkästen oder unter Fußabtretern, deponiert werden. „Die Täter kennen diese Verstecke“, sagt Tom Bernhardt. Teure Technik sollte nicht im Garten überwintern. „Geräte, die man von außen sehen kann, etwa Satellitenschüsseln oder wertvolle Terrassenmöbel sollten abgebaut und weggeräumt werden.

LKA-Präsident Petric Kleine sagt: „Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, gesundes Misstrauen und eine gute Nachbarschaft. Haus und Garten sollte jeder selbst gut sichern. Jeder kann an dieser Stelle seinen eigenen kleinen Teil dazu beitragen, die allgemeine Sicherheit zu erhöhen und potenziellen Tätern das Handwerk zu erschweren.“

Mehr Infos unter www.k-einbruch.de

